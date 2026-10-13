대전·세종·충남, 비 그친 후 기온 '뚝'…14일 오전 7도까지 떨어져

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 13일 대전·세종·충남에 최대 50mm의 비가 내린 뒤 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다. 비가 그치는 오후부터 찬 공기가 유입되면서 14일 아침에는 기온이 전날보다 최대 10도 낮아져 쌀쌀한 날씨가 예상된다.

대전지방기상청에 따르면 이날 충청권은 대체로 흐린 가운데 낮까지 곳곳에 비가 내리겠다. 예상 강수량은 10~50mm다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 우산을 들고 이동하고 있다. 2026.10.13 kunjoo@newspim.com

특히 오전에는 일부 지역에 시간당 10~20mm의 강한 비가 내리고 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠다. 비가 내리는 지역은 시야가 좁아지고 도로가 미끄러워 출근길 교통안전에 주의가 필요하다.

비는 낮 사이 대부분 그치겠지만 늦은 오후부터 밤까지 일부 지역에는 빗방울이 떨어질 가능성이 있다.

비가 그친 뒤에는 기온이 빠르게 내려가겠다. 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 이날 밤부터 기온이 낮아지고 바람까지 강하게 불어 체감온도는 더욱 떨어질 전망이다.

이날 낮 최고기온은 대전 22도, 세종 21도, 홍성 22도 등 20~22도로 전날보다 낮겠다.

14일 아침 최저기온은 대전과 세종, 홍성 모두 9도를 기록하는 등 충청권 전역이 7~11도에 머물겠다. 낮 최고기온도 18~20도에 그칠 것으로 예상된다.

15일에는 아침 기온이 더 내려가겠다. 대전 8도, 세종 7도, 홍성 8도 등 지역별로 5~12도까지 떨어지겠다. 반면 낮에는 20~22도까지 오르면서 일교차가 15도 안팎으로 벌어질 전망이다.

강한 바람도 예보됐다. 13일 밤부터 충남 서해안을 시작으로 14일에는 충청권 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55km 안팎의 강풍이 불겠다. 고지대에서는 시속 70km 안팎까지 바람이 강해질 수 있다.

특히 보령 외연도 등 도서지역에는 13일 밤부터 강풍특보가 내려질 가능성이 있다. 서해중부해상에서도 물결이 최대 3.5m까지 높게 일 것으로 예상돼 선박 운항에 주의가 요구된다.

기상청은 "비가 그친 뒤 기온이 급격히 낮아지고 강한 바람으로 체감온도도 떨어지겠다"며 "큰 일교차에 대비해 건강관리에 유의하고 강풍에 따른 시설물 피해가 없도록 주의해야 한다"고 당부했다.

nn0416@newspim.com