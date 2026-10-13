유영재, 빅스테이지컴퍼니와 전속계약…연기·뮤지컬 활동 박차

AI 핵심 요약beta
- 유영재는 13일 빅스테이지컴퍼니와 전속계약을 체결했다
- 소속사는 연기와 뮤지컬 등 폭넓은 활동을 전폭 지원한다
- 유영재는 18일 팬미팅을 열고 팬들과 만날 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 B.A.P 출신 배우 유영재가 신생 매니지먼트사 빅스테이지컴퍼니와 손잡고 연기와 뮤지컬을 아우르는 활동을 이어간다.
빅스테이지컴퍼니는 "유영재는 탄탄한 연기력과 음악적 역량을 두루 갖춘 다재다능한 배우다. 그동안 다양한 무대와 작품에서 보여준 가능성을 바탕으로 장르에 국한되지 않고 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
이어 "배우로서 한 단계 더 성장할 수 있도록 든든한 파트너가 되겠다. 유영재의 활동에 많은 관심과 응원 부탁드린다"라고 전했다.
2012년 보이그룹 B.A.P로 데뷔한 유영재는 음악 활동을 비롯해 예능, 광고, MC 등 다양한 분야에서 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 영역을 넓힌 유영재는 드라마 '99억의 여자', '철인왕후', '경찰수업', '아름다운 우리 여름' 등을 비롯해 영화 '싱어송'에 출연하며 배우로서 입지를 넓혀왔다.
이어 뮤지컬 '부치하난', '사랑의 불시착', '드림하이 시즌3 리부트' 등 무대에 꾸준히 출연하며 다채로운 캐릭터로 뮤지컬 배우로도 영역을 넓혀가고 있다.
한편, 유영재는 오는 18일 가빈 아트홀에서 '2026 유영재 팬미팅 '영재출몰지역''을 개최, 특유의 유쾌하고 친근한 매력을 바탕으로 팬들과 더욱 가까이에서 호흡하며 특별한 추억을 선사할 예정이다.
신생 매니지먼트사 빅스테이지컴퍼니는 풍부한 업계 경험과 체계적인 매니지먼트 시스템을 바탕으로 배우 고유의 매력과 잠재력을 발굴하고, 다양한 분야에서 역량을 펼칠 수 있도록 지원하는 배우 전문 매니지먼트 회사다.
moonddo00@newspim.com