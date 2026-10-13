[인터뷰] 정영철 영동군수 "농어촌 기본소득 공모 선정, 실행력으로 승부"

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전담 TF·조례·지급시스템 구축…민생지원금 운영 경험 강점

"지방비 확보·주민 참여 관건…군의회와 재정 부담 협의"

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 정영철 영동군수는 2027년 농어촌 기본소득 시범사업 공모 선정을 위해 행정력을 집중하고 있다고 밝혔다.

정 군수는 13일 '뉴스핌'과 진행한 서면 인터뷰에서 "농어촌 기본소득은 인구 감소와 지역소멸에 대응하고 지역 소비가 소상공인과 농가로 이어지는 선순환을 만드는 기회"라며 "준비해 온 실행력을 제대로 평가받도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

농어촌 기본소득 시범사업 공모에 대해 설명하는 정영철 영동군수 [사진=영동군]

사전 준비와 대규모 지원금 지급 경험을 바탕으로 공모 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

앞서 농림축산식품부는 기존 시범지역 외에 18개 군 안팎을 추가 선정하는 내용의 공모지침을 지난 8일 확정했다.

선정 지역에는 주민 1인당 월 15만원을 지역사랑상품권으로 지급한다.

다음은 정 군수와의 일문일답.

▲ 공모를 앞둔 영동군의 준비 상황은.

-지난 6월 전담 TF를 구성하고 8월 사회보장제도 신설 협의를 마쳤다. 9월에는 기본소득 지원 조례를 제정했으며 지급시스템도 구축했다. 제도적 기반과 실행 체계를 단계적으로 마련해 왔다.

▲ 기존 민생안정지원금 지급 경험은.

-올해 상반기에는 4만2402명에게 212억100만원을 지급했고 지급액의 99.6%가 사용됐다. 하반기에는 대상자 4만2816명 중 4만1820명이 신청해 신청률 97.7%를 기록했다. 신청·자격 확인부터 지역화폐 지급, 민원 대응까지 직접 운영한 경험이 향후 사업 추진의 기반이 될 것이다.

▲ 공모 선정의 핵심 과제는 무엇인가.

-지방비 확보 가능성과 주민 참여, 지역 활성화 효과, 기존 정책과의 연계 등을 평가기준에 맞춰 구체화하는 일이다. 특히 재원 확보는 군의회와 충분히 소통하면서 재정 여건과 사업의 지속가능성을 함께 검토하겠다.

정영철 영동군수.[사진=뉴스핌DB]

▲ 주민 참여와 지역사회 협력 방안은.

-군민들이 읍·면과 마을, 경로당 등에서 보내준 의견을 사업계획에 반영하겠다. 군의회와 기관·사회단체에도 협조를 구해 지역사회가 함께 만드는 사업으로 추진하겠다.

▲ 향후 공모 대응 계획은.

-10월 20일부터 11월 3일까지 공모 접수가 진행된다. 지급 경험과 소비자료, 주민 의견을 객관적인 근거로 정리하고 재원 확보 방안도 면밀히 검토하겠다. 서류·발표평가에 대비해 행정역량을 집중하겠다.

▲ 군민들에게 전하고 싶은 말은.

-지난 공모의 아쉬움을 더 철저한 준비로 바꾸고 있다. 결과를 장담할 수는 없지만 군민과 의회, 지역사회가 함께해 온 노력이 제대로 평가받도록 최선을 다하겠다. 좋은 결과로 군민의 기대에 보답하겠다.

baek3413@newspim.com