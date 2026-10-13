전주 '미래문화축제 팔복' 개최…전통문화·첨단기술 융합

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17~18일 팔복예술공장서 공연·전시·체험...전시 콘텐츠 11월 22일까지 공개

전통문화 기반 아트앤테크 작품 9점·실감미디어 콘텐츠...참여형 미래문화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 전통문화와 첨단기술을 결합한 미래문화 콘텐츠를 시민들과 공유하고 새로운 문화예술의 가능성을 선보이는 축제를 마련한다.

전주시와 전주문화재단은 오는 17~18일 팔복예술공장 일원에서 '2026 미래문화축제 팔복'을 개최한다고 13일 밝혔다.

'상상 과부하'를 부제로 열리는 이번 축제는 '대한민국 문화도시 전주' 사업을 통해 개발·창작한 미래문화 콘텐츠의 성과를 공유하고, 전통문화가 신기술과 새로운 창작 방식을 만나 확장되는 모습을 보여주는 자리다.

'2026 미래문화축제 팔복'이 오는 17~18일 개최된다.[사진=전주시]2026.10.13 lbs0964@newspim.com

공연과 전시를 비롯해 창업지원 팝업스토어, 시민 참여 프로그램, 체험·판매 공간 등 다양한 콘텐츠가 운영되며 전시는 오는 11월 22일까지 이어진다.

주요 프로그램으로는 전통공연과 디지털 기술을 결합한 융복합 공연 '미래당산: 이팝모리'가 마련된다. 전통연희와 현대 공연예술에 인터랙티브 시스템과 디지털 미디어를 접목한 작품으로, 축제 기간 이틀에 이어 11월 7~8일과 14~15일에도 공연해 총 6회 선보인다.

전통문화 기반 아트앤테크 프로젝트 공모 선정작 9점을 소개하는 '팔복 리부트' 전시도 열린다. 시와 재단은 올해 공모를 통해 신규지원 7팀과 후속지원 2팀을 선정했다.

전통문화의 고유한 가치와 요소를 신기술 및 새로운 창작 방식으로 재해석한 작품을 개발했다. 전시는 전통문화가 기술과 예술을 만나 새로운 콘텐츠로 발전하는 과정을 보여줄 예정이다.

팔복예술공장 내 국내 최초 4면 LED 스크린 기반 몰입 공간인 '디큐브'에서는 '실감지향' 전시가 진행된다. 전통문화 기반 실감미디어 테스트베드 공모를 통해 선정된 미디어아트 3팀과 이머시브 퍼포먼스 1팀의 작품을 선보인다.

관객이 작품에 직접 참여하는 이머시브 퍼포먼스 '도깨비 놀음: PLAY'는 사전 예약을 통해 관람할 수 있다.

미래문화콘텐츠 아카데미 교육생들의 작품을 소개하는 '본질' 전시도 마련된다. 신기술 기반 미디어아트 제작 교육을 받은 교육생들이 전통문화 요소를 새롭게 해석해 제작한 작품을 선보이며, 기술 학습에서 창작과 전시로 이어지는 과정을 시민들과 공유한다.

시민과 지역 주체가 참여하는 프로그램도 운영된다. '만사OK'에서는 시니어들이 디지털 기술을 활용해 제작한 문화예술 결과물을 전시하고, '창업지원 팝업스토어'에서는 창업지원 및 기업육성 사업 참여자들의 창업 아이템을 소개한다. 팔복동 유휴공간을 문화공간으로 조성하는 '고로케'도 홍보·안내 부스를 운영해 지역과 축제를 연결한다.

이와 함께 야외공간에서는 가족 대상 공연과 플리마켓, 푸드트럭 등이 운영된다. AI 포토부스와 캐릭터 에어벌룬 포토존 등 체험형 콘텐츠도 마련해 가족 단위 방문객을 비롯한 시민들이 축제를 즐길 수 있도록 할 계획이다.

lbs0964@newspim.com