안양시, 세쌍둥이 출생 축하 방문…시·지역 기업 양육 지원 '한뜻'

AI 핵심 요약beta
- 최대호 안양시장은 12일 세쌍둥이 가정을 방문해 출생을 축하했다
- 안양시는 해당 가정에 출산지원금 1600만원을 분할 지급한다
- 뉴젠스는 3년간 매월 30만원씩 총 1080만원을 후원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대호 시장 "지역사회와 힘 모아 다둥이 가정 양육 부담 덜고 환경 개선 최선"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 최대호 안양시장이 배해동 안양과천상공회의소 회장, 김재일 ㈜뉴젠스 대표와 함께 만안구 석수2동의 세쌍둥이 출생 가정을 방문해 아이들의 탄생을 축하하고 격려했다.
13일 시에 따르면 전날 이뤄진 방문에서 세쌍둥이의 건강한 출생을 축하하며 다둥이 부모의 노고를 격려했다.
시는 '안양시 출산지원에 관한 조례'에 의거해 해당 세쌍둥이 가정에 총 1600만 원의 출산지원금을 분할 지급한다.
이와 함께 데이터센터 및 5G 특화망 솔루션 전문 기업인 관내 ㈜뉴젠스가 다둥이 가정의 양육 부담을 경감코자 3년간 매월 30만 원씩 총 1080만 원의 후원금을 전달하기로 뜻을 모았다.
최대호 안양시장은 "경사스러운 세쌍둥이의 탄생을 온 시민과 함께 축하한다"며 "다둥이 가정이 아이들을 건강하고 행복하게 키워낼 수 있도록 지역사회와 연계해 세심한 행정·재정적 지원을 이어가겠다"고 강조했다.
김재일 뉴젠스 대표는 "세 아이의 출생을 직접 축하할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "아이들이 건강하게 자라날 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com