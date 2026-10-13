경기도, 전국 최초 '판교 국방 AX 거점' 출범

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국방 데이터 안심존 및 GPU 인프라 구축

주형철 부지사 "국방·민간 산업 선순환 연계 적극 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 판교에 문을 연 전국 첫 번째 '국방 AX(인공지능 전환) 거점'을 발판으로 민간의 첨단 AI 기술과 군의 현장 수요를 밀접하게 연결하는 국방 피지컬 AI 협력 생태계 조성에 나선다.

12일 오후 성남시 판교 경기스타트업캠퍼스에서 열린 '국방 AX 거점 개소식'. [사진=경기도]

13일 경기도에 따르면 주형철 경제부지사는 전날 오후 성남시 판교 경기스타트업캠퍼스에서 열린 '국방 AX 거점 개소식'에 참석해 거점 출범을 축하하고 경기도의 피지컬 AI 산업 육성 전략과 연계한 지원 계획을 발표했다.

이날 개소식에는 강신철 국방부 장관, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장을 비롯해 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 중앙 부처와 대학, 기업 관계자들이 참석했다.

국방부가 추진하는 국방 AX 거점은 국방 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 AI 인프라를 기반으로 군, 기업, 대학, 연구기관의 공동연구와 실증을 지원하는 협력 플랫폼이다. 전국 5개 예정 거점 중 판교 육군 AX 거점이 가장 먼저 개소했으며 아주대학교가 공동연구개발을 주관한다.

판교 국방 AX 거점은 피지컬 AI를 중점 연구 분야로 선정해 가상 전장환경 구축, 로봇 및 AI 모델 학습·검증 등 실제 국방 현장에 적용 가능한 기술을 실증할 예정이다. 특히 인가된 참여자가 국방 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 '안심존'과 고성능 GPU 등 연구 인프라를 구비해 민간기업의 국방 AI R&D를 지원한다.

12일 오후 성남시 판교 경기스타트업캠퍼스에서 열린 '국방 AX 거점 개소식'. [사진=경기도]

경기도는 판교테크노밸리에 집적된 로봇, 자율주행, 반도체, 클라우드 등 첨단 산업 인프라가 이번 거점 운영과 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다. 민간의 혁신 기술개발 역량과 군의 실질적 수요가 현장에서 결합하면 연구 성과를 빠르게 사업화·산업화할 수 있다는 구상이다.

이에 따라 도는 국방부 및 육군, 거점 운영기관과 협력해 ▲도내 AI·로봇 기업과 군 수요 간 기술협력 확대 ▲피지컬 AI R&D·실증과 도내 산업 인프라 연계 ▲실증 성과의 민간 분야 활용 및 사업화 촉진 ▲산·학·연·군 협력 네트워크 강화 등을 차질 없이 추진할 계획이다.

아울러 도에서 추진 중인 피지컬 AI 확산센터 조성 사업과 판교 거점의 실증 기능을 연계해 국방 검증 기술이 민간 산업으로 확산하고, 민간 기술이 다시 국방 영역으로 재투입되는 선순환 구조를 다질 방침이다.

주형철 경기도 경제부지사는 "판교는 경기도가 집중 육성해 온 첨단산업의 핵심지로, 민간의 AI 기술과 국방 수요를 이어줄 최적의 공간"이라며 "판교 국방 AX 거점이 기술 개발부터 실증, 사업화로 이어지는 대표 협력 플랫폼으로 자리매김하도록 적극 지원해 국방과 민간 산업의 동반 성장을 견인하겠다"고 강조했다.

12일 오후 성남시 판교 경기스타트업캠퍼스에서 열린 '국방 AX 거점 개소식'. [사진=경기도]

국방부는 이번 판교 거점 개소를 시작으로 용산(합참), 대전(육군), 부산(해군·해병대), 양재(공군) 등 각 지역별 특화 거점을 순차적으로 개소해 산·학·군 협력 기반의 국방 AI 전환을 전국적으로 확산시킬 예정이다.

1141world@newspim.com