전북 민간정원 3곳 신규 등록…모두 20곳

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고창 청농원·장수 하늘정원·무주 정원산책 추가...전체 면적 20만8756㎡

정기 점검·식물 관리 컨설팅 강화, 생태관광자원 연계한 지역 관광거점 육성

[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 지역 고유의 자연경관을 활용한 민간정원을 추가 발굴해 도민과 관광객에게 휴식과 생태체험 공간을 확대한다.

전북특별자치도는 올해 고창 청농원 정원, 장수 하늘정원, 무주 정원산책 등 민간정원 3곳을 신규 등록했다고 13일 밝혔다.

고창 청농원 정원[사진=전북자치도] 2026.10.13 lbs0964@newspim.com

이번 등록으로 도내 민간정원은 기존 17곳에서 20곳으로 늘었으며 전체 면적은 20만8756㎡에 달한다.

신규 등록 정원은 고창군 공음면 청농원 정원 4641㎡, 장수군 장계면 하늘정원 1033㎡, 무주군 안성면 정원산책 995㎡ 등이다. 각 정원은 지역의 자연환경과 특색을 살린 경관을 갖추고 있다.

민간정원은 개인이나 법인 등이 조성·운영하는 정원으로 일상 속 휴식과 치유 공간을 제공하고 지역 정원문화 확산에 기여한다. 공공녹지를 보완하고 식물자원을 보존하는 등 지역의 생태적 가치를 높이는 역할도 한다.

민간정원 등록을 위해서는 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률에 따른 정원시설과 화장실, 주차장 등 일정한 시설 요건을 충족해야 한다. 정원 경관의 조화와 식물 보호, 방문객 동선, 지속적인 유지관리 체계 등도 심사 과정에서 고려된다.

도는 등록 정원의 체계적인 운영과 품질 향상을 위해 정기 점검과 모니터링을 실시하고 맞춤형 식물 관리 컨설팅과 홍보 지원 등 사후관리를 강화할 계획이다.

장수 하늘정원[사진=전북자치도] 2026.10.13 lbs0964@newspim.com

아울러 우수 민간정원을 지속적으로 발굴하고 주변 생태관광자원 및 지방정원과 연계해 도민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 생태·관광 거점으로 육성할 방침이다.

이순택 전북특별자치도 환경산림국장은 "민간정원은 정원주의 정성과 열정이 담긴 소중한 생태문화 자산이자 도민들에게 휴식과 치유를 제공하는 녹색공간"이라고 말했다.

lbs0964@newspim.com