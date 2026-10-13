전남광주, 16~17일 첫 통합 평생학습박람회 여수서 개최

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100여개 부스·문해골든벨 등 운영...배움 성과 공유

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 평생학습을 매개로 전남과 광주 시민의 교류와 화합을 도모하는 첫 통합 박람회를 여수에서 연다.

전남광주특별시는 오는 16~17일 여수세계박람회장에서 전남광주통합특별시교육청과 공동으로 통합 평생학습박람회를 개최한다고 13일 밝혔다.

평생학습박람회 포스터. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.13 ej7648@newspim.com

'배움의 항해, 이음을 향해'를 주제로 열리는 이번 행사에는 평생학습인과 문해교육 학습자 등 1000여명이 참여한다. 기존 전남 중심으로 운영되던 박람회를 광주시와 5개 자치구까지 아우르는 통합 행사로 확대했다는 점에서 의미가 있다.

행사장에는 100여개의 홍보·체험부스가 들어선다. 기관·단체별 평생학습 성과와 작품을 전시하고 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련한다.

주요 일정은 성인문해교육 시화전과 학습동아리 경진대회 및 작품 전시를 비롯해 문해골든벨과 시니어모델 런웨이&헬스 등으로 구성된다.

첫날인 16일에는 개막식에 앞서 학습동아리 경진대회가 열리며 오후 2시 개막식에 이어 토크콘서트가 진행된다. 배우 유준상은 '끝없는 반복이 삶에 주는 변화'를 주제로 배움과 도전의 의미를 시민들과 나눈다.

17일에는 시니어모델 런웨이&헬스와 문해골든벨 등이 이어진다. 특히 성인문해교육 시화전에서는 교육부장관상을 받은 정영희 학습자의 시 낭송을 통해 배움으로 일궈낸 성과를 선보인다.

강석운 전남광주통합특별시 희망인재육성과장은 "전남과 광주의 평생학습인들이 함께하는 첫 통합 박람회를 여수에서 개최해 뜻깊다"며 "배움과 교류를 통해 지역 간 경계를 넘어 시민들이 통합의 변화를 일상에서 체감하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

ej7648@newspim.com