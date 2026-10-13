안산시, 2권역 '타운홀미팅' 개최..."시민과 함께 만드는 녹색도시"

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 12일 월피예술도서관에서 주민과 타운홀미팅을 개최했다
- 시는 광역교통망 확충과 재건축 등 주요 현안을 공유했다
- 주민들은 생활 불편 개선과 정책 참여 확대를 촉구했다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 12일 월피예술도서관에서 일동, 이동, 성포동, 부곡동, 월피동, 안산동 주민 80여 명이 참석한 가운데 두 번째 '시민과 함께 만드는 정책, 권역별 주민과의 대화(타운홀미팅)'를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 민선 9기 시정 운영 방향과 주요 현안을 지역 주민들과 공유하고 도시 발전을 위한 다양한 정책 제안을 현장에서 직접 청취코자 마련됐다.
'숲과 마을을 잇고 일상의 품격을 높이는 녹색도시'를 주제로 열린 이날 행사에서는 안산사이언스밸리(ASV) 경기경제자유구역 지정, 안산선 지상구간 지하화, 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 및 신안산선 적기 개통 등 시 핵심 현안이 공유됐다. 아울러 안산장상 공공주택지구 조성, 노후계획도시 정비·재건축, 상록수역세권 개발 등 권역별 핵심 사업의 추진 방향도 제시됐다.
행사는 시 승격 40주년 기념 영상 시청을 시작으로 이민근 안산시장의 민선 9기 시정 운영계획 발표, 안산시립국악단 축하 공연, 주민 의견 청취 및 질의응답 순으로 진행됐다.
이날 참석 주민들은 청년 정착 여건 조성, 대규모 개발사업 계획 수립 시 주민참여단 구성 등 주민 참여 확대와 도로·주차·골목길 조명 개선 등 실생활과 밀접한 불편 사항 해결을 촉구했다.
시는 이번 타운홀미팅에서 제안된 안건들을 관계 부서로 전달해 시정 반영 여부를 검토하고 생활 불편 건의에 대해서는 즉각적인 현장 점검과 후속 조치를 진행할 계획이다.
이민근 안산시장은 "도시 발전은 대형 구조물 축조뿐 아니라 시민이 일상에서 편리함과 쾌적함을 체감할 때 비로소 완성된다"며 "이번 타운홀미팅은 시의 구상을 일방적으로 알리는 데 그치지 않고 주민과 함께 정책을 만들어가는 뜻깊은 자리가 됐다"고 평가했다.
이어 "장상지구 개발과 재건축, 광역교통망 확충 등 대형 과제들을 차질 없이 이행하는 동시에 시민들이 현장에서 겪는 작은 불편까지 세심히 살피는 밀착 행정으로 중단 없는 안산 발전을 이어가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com