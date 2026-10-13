시흥시 '2027년 정책 추진 방향 및 핵심과제 보고회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 12일 2027년 정책 추진 방향 보고회를 개최했다
- 보고회에서 부서별 핵심과제를 공유하고 정책 목표를 점검했다
- 시는 논의 결과를 바탕으로 연간 업무계획을 수립할 방침이다
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 12일 시청 글로벌센터에서 '2027년 정책 추진 방향 및 핵심과제 보고회'를 개최했다고 13일 밝혔다.
시는 지난 9월 중간보고를 거쳐 이달 1일 민선 9기 시정운영기본계획을 최종 확정했다. 이번 보고회는 기본계획을 토대로 내년도 정책 추진 방향을 구체화하고 부서별 핵심 단위과제를 공유·점검하기 위해 마련됐다.
임병택 시흥시장 주재로 열린 이날 회의에서는 각 실·국장과 직속부서장이 2027년 정책 추진 방향과 주요 실행과제를 보고했다. 이번 회의는 일방적인 보고 방식에서 벗어나 참석자들이 자유롭게 의견을 교환하며 시정 운영 전반에 관한 구상을 논의하는 방식으로 진행됐다.
특히 실·국장과 직속부서장뿐만 아니라 전 부서장과 동장까지 대거 참석해 시흥시 전체가 민선 9기 시정의 본격적인 추진을 앞두고 정책 목표와 핵심 과제를 일체화하는 데 중점을 뒀다.
임병택 시흥시장은 "이번 보고회를 통해 시정의 밑그림을 공유하고 모든 부서와 동이 한마음으로 시흥의 미래를 함께 고민해 나가길 바란다"고 당부했다.
시는 이번 보고회에서 도출된 논의 사항을 바탕으로 부서별 2027년 연간 업무계획을 수립하고 도민과 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과 창출에 행정력을 집중할 방침이다.
1141world@newspim.com