군산시, EBS 대표강사 초청 '공부법·대입 전략' 특강 운영

AI 핵심 요약beta
- 군산시는 13일 EBS 강사진과 학습·입시설명회를 연다고 밝혔다
- 중·고생과 학부모 대상 설명회를 이달부터 내년 1월까지 3회 개최한다
- 과목별 공부법과 대입제도 변화 및 진로·진학 전략을 안내한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
심주석·윤혜정·윤윤구 강사...수학·국어 학습법·전형별 지원전략 안내
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 EBS 대표 강사진과 함께 지역 학생들의 자기주도 학습 역량을 높이고 변화하는 대학입시 환경에 맞춘 진로·진학 설계를 지원한다고 13일 밝혔다.
군산시는 관내 중·고등학생과 학부모를 대상으로 이달부터 내년 1월까지 총 3회에 걸쳐 'EBS 대표 강사와 함께하는 공부법·입시설명회'를 개최한다.
이번 특강은 과목별 학습 전략과 대입 정보를 제공해 학생들이 자신에게 맞는 공부법을 찾고 체계적으로 진로·진학을 준비할 수 있도록 마련됐다.
공부법 강의에는 EBS 대표 강사인 심주석 수학 강사와 윤혜정 국어 강사가 참여한다. 심 강사는 개념학습의 핵심과 문제풀이 전략을 중심으로 수학 학습 방향을 제시하고, 윤 강사는 독해력 향상과 지문 분석, 선지 판단법 등 국어 자기주도 학습 전략을 안내한다.
입시설명회는 EBS 대표 입시 전문가 윤윤구 강사가 맡는다. 윤 강사는 대입제도 변화와 주요 이슈, 전형별 특징 및 지원전략을 설명하고 학생부와 수능, 진로를 연계한 입시 준비 방향을 제시할 예정이다.
참여를 희망하는 중·고등학생과 학부모는 홍보 포스터의 QR코드 또는 군산시 '공부의 명수' 누리집을 통해 사전 신청하면 된다.
손수경 군산시 교육지원과장은 "이번 설명회가 학생들에게 자신에게 맞는 공부법을 찾는 계기가 되고 학부모에게는 복잡한 입시 흐름을 이해하는 길잡이가 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com