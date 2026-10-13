낙동강유역환경청, 하천공사 14곳 안전점검 착수…현장 공정률 20% 이상

AI 핵심 요약beta
- 낙동강유역환경청은 13일 하천공사 현장 14곳을 점검한다고 밝혔다
- 낙동강청은 10월과 11월 안전관리계획과 가설구조물을 점검한다
- 낙동강청은 미흡 사항을 개선하고 불이행 현장에 추가 조치할 방침이다
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안전한 공사 환경 조성 사고 예방
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청이 가을철 하천공사 현장의 안전사고 예방을 위해 현장 점검에 나선다.
낙동강청은 10월과 11월 두 달간 발주 하천공사 현장 14곳을 대상으로 안전점검을 실시한다고 13일 밝혔다.
이번 점검은 전체 발주 현장 35곳 가운데 공정률이 20% 미만인 현장을 제외한 14곳을 대상으로 진행한다.
하천공사 현장에서는 굴착과 가설구조물 설치, 건설기계 작업 등이 동시에 이뤄지는 만큼 공정별 위험요인을 고려한 안전관리가 필요하다. 주요 사고 유형은 추락, 토사 붕괴, 건설기계 전도 등이다.
점검에는 담당 공무원과 외부 안전전문가가 참여한다. 합동점검반은 현장을 찾아 안전관리계획의 수립 여부와 이행 실태를 확인할 예정이다.
동바리와 흙막이 등 가설구조물의 안전 상태도 점검한다. 설계도서와 시방서 준수 여부, 작업 구간별 위험요인에 대한 예방 조치도 확인 대상이다.
경미한 사항은 현장에서 즉시 개선하도록 지도한다. 보완이 필요한 사항에는 시정명령을 내리고, 조치 결과를 확인한 뒤 이행하지 않은 현장은 관련 법령에 따라 추가 조치할 방침이다.
지난해 점검에서 지적된 사항의 개선 여부도 확인한다. 반복적으로 지적되는 사례와 작업 때 유의해야 할 사항은 시공사와 건설사업관리단에 안내해 같은 문제가 재발하지 않도록 관리할 계획이다.
이형섭 낙동강유역환경청장은 "공사 현장의 위험요인을 사전에 찾아 개선하고 안전관리계획이 현장에서 이행되도록 하겠다"며 "선제적인 위험요인 관리와 현장 지도·점검을 통해 안전한 공사 현장을 만들겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com