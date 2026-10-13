에이블씨엔씨, AI 검색 'GEO' 착수…커뮤니케이션 AX

AI 핵심 요약beta
- 에이블씨엔씨는 13일 프라우드컴과 생성형 AI 최적화에 착수했다
- 공식 홈페이지 중심으로 기업·브랜드·제품 정보 구조를 고도화했다
- ChatGPT·Gemini 등에서 정보 전달과 디지털 관리 체계를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이블씨엔씨는 생성형 AI 검색 환경에서 기업과 브랜드 정보의 가시성을 높이는 GEO(Generative Engine Optimization) 프로젝트에 착수한다고 13일 밝혔다. AI·HI 인텔리전스 PR 에이전시 프라우드컴과 손잡고 커뮤니케이션 AX(AI Transformation)의 첫걸음을 뗀다.
검색 방식이 포털에서 생성형 AI로 빠르게 옮겨가고 있다는 판단에서다. 오픈서베이에 따르면 2025년 3월부터 12월 사이 최근 3개월 내 검색 목적으로 ChatGPT를 이용한 비율은 39.6%에서 54.5%로, Gemini는 9.5%에서 28.9%로 늘었다. 같은 기간 네이버 이용률은 85.3%에서 81.6%로 줄었다.
에이블씨엔씨는 에이블씨엔씨와 대표 브랜드 미샤의 공식 홈페이지를 중심으로 기업·브랜드·제품 정보가 ChatGPT, Gemini, Perplexity 등에서 정확하고 일관되게 전달되도록 정보 구조와 콘텐츠를 고도화한다. 홈페이지에 그치지 않고 두 브랜드를 둘러싼 디지털 정보 전반의 관리 체계도 강화할 계획이다.
에이블씨엔씨 신유정 대표는 "글로벌 경쟁력 강화와 함께 AI 시대에 맞는 새로운 커뮤니케이션과 소비자 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com