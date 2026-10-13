청송군, '청송사과축제' 이모티콘 16종 무료 배포

AI 핵심 요약beta
- 청송군이 14일부터 사과 캐릭터 이모티콘 16종을 무료 배포했다
- 이모티콘은 청송사과축제와 지역 관광지를 친근하게 담았다
- 카카오톡 채널 추가 시 선착순 7만5천명이 30일간 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 대한민국 대표축제인 '청송사과축제'를 앞두고 경북 청송군이 14일부터 사과 캐릭터 '청이와 송이' 이모티콘 16종을 무료로 배포한다고 13일 밝혔다.
무료로 배포하는 이모티콘은 '지금 청송! 청송사과축제'를 주제로 청송군 대표 캐릭터인 '청이와 송이'를 활용해 청송사과축제의 분위기를 친근하게 표현했다. 또 주왕산과 청송정원 등 지역의 대표 관광지를 함께 담아 청송의 다양한 매력을 알리고 '산소카페 청송군'의 브랜드 인지도를 높이는 데 중점을 뒀다.
특히 '청이와 송이' 이모티콘은 일상에서 활용할 수 있는 귀엽고 친근한 이미지로 표현해 누구나 부담 없이 활용할 수 있도록 구성했다.
다운로드는 14일부터 카카오톡에서 '청송군청' 채널을 추가하면 가능하며, 선착순 7만 5,000명까지 무료로 내려받을 수 있다. 이용 기간은 다운로드일로부터 30일간 사용할 수 있다.
윤경희 청송군수는 "이번 이모티콘 배포를 통해 더 많은 국민에게 '청송사과축제'를 알리고 청송의 다양한 매력을 친근하게 전달하고자 한다"며 "온라인에서 먼저 청송을 만나고 '제20회 청송사과축제' 현장에서도 청송의 즐거움을 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.
'지금 청송! 사과로 물들다'의 주제를 담은 제20회 '청송사과축제'는 오는 11월 4일부터 11월 8일까지 5일간 풍성한 공연과 체험 프로그램, 전시·판매 행사 등을 담아 청송읍 용전천 일원에서 펼쳐진다.
nulcheon@newspim.com