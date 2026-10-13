대구·경북 13일 오후까지 최고 30mm 비....밤부터 기온 '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 대구·경북에는 13일 오후까지 비가 내리겠다
- 비가 그친 뒤 찬 공기가 내려와 밤부터 쌀쌀해지겠다
- 14일 동해안에는 강한 너울과 높은 파도가 일겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북에는 13일 오후까지 비가 이어지겠다. 예상 강수량은 5~30mm로 관측됐다.
비가 그친 후에는 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 밤부터 기온이 낮아져 매우 쌀쌀하겠다. 건강관리에 유의해야 한다.
또 이튿날인 14일부터 동해안에는 강한 너울이 일겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.
기상청은 13일 낮(12~15시)까지 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 시간당 10~20mm의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다며 시설물 관리와 안전사고에 유의할 것을 당부했다.
또 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠다며 교통안전에 주의할 것을 강조했다.
대구와 경북은 13일 기온이 16~25도 분포를 보이겠다.
이날 오후부터 비가 그친 후 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 밤부터 기온이 낮아져 이튿날인 14일 아침 기온은 전날 아침 기온보다 5~10℃가량 낮아지겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 쌀쌀하겠다. 건강관리에 각별히 유의해야 한다.
대구와 경북 주요 지역의 이날 낮 기온은 대구 23도, 경북 봉화 19도, 안동·상주 22도, 영주·청송 21도, 울진 24도, 포항은 25도로 관측됐다.
이튿날인 14일, 대구와 경북권을 포함한 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.
또 이날 오전부터 동해남부 해상(울산 앞바다 제외)에는 차차 바람이 30~55km/h(8~15m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다.
동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 주의해야 한다.
nulcheon@newspim.com