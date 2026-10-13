전국 광역 단체장 10월 13일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사가 1일 도정질문에 참석했다
- 신용한 충북본부장이 임시회와 AI 선포식에 참석했다
- 전국 시도지사들이 의회 일정과 현안을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
- 도정질문 1일차 (10:00 본회의장)
▲신용한 충북본부
-임용장 수여(08:30 여는마당)
-국정감사 대비 실국장 회의(09:30 여는마당2)
-제438회 임시회 본회의 개회식(14:00 본회의장)
-AI 이니셔티브 선포식(16:30 도의회 대회의실)
▲우상호 강원도지사
-도정질문(10:00 도의회 본회의장)
-도정질문(14:00 도의회 본회의장)
▲민형배 전남광주통합특별시장
-시의회 임시회 제3차 본회의(10:00 시의회 전남청사)
▲이철우 경북도지사
-화공 굿모닝 특강(401회);뉴욕으로 간 된장(07:20 ekahrwjrghf)
- 국정감사 수감 대응 실국원장 간부회의(09:00 dnjsdbdtlf)
▲ 추경호 대구광역시장
- 2026년 대구천억클럽(11:00 호텔수성 피오니홀)
- 대구경북 출신 입양인 환영행사(14:00 산격청사 대회의실)
- 귀뚜라미 장학금 수여식(16:00 동인청사 10층 회의실)
▲전재수 부산시장
- 부산 디지털금융 혁신 연구센터 개소식( 10:10 BIFCⅡ 22층)
- 부산금융중심지 발전협의회(11:00 BIFCⅡ 22층)
- 2026 스케일업 부울경 컨퍼런스(13:00 웨스틴조선 부산)
▲박완수 경남지사
- 제437회 도의회 임시회 제1차 본회의(14:00 도의회)
▲조상호 세종시장
-주간 간부회의(9:00 집현실)
-세종 산학혁신포럼(14:30 메리어트세종)
▲박수현 충남지사
-민선 9기 충남통(通)행 시군 방문(8:00 보령)
-고위 공무원 및 산하 기관장 4대 폭력 예방교육(14:00 대회의실)
▲박찬대 인천시장
- 국무회의 (10:00 청와대)
▲허태정 대전시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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