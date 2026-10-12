추미애 "뼈를 깎는 각오로 3543억 민생예산 확보...지원 끊기지 않게 할 것"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기지사는 12일 제2회 추경예산안 통과를 밝혔다
- 도의회 협치로 산후조리비 등 민생예산을 지켜냈다
- 총 3543억 원 확보해 연말까지 지원을 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산후조리비·보육교사 처우개선 등 예산 복원
근본적 재정 체질 개선에 도의회와 힘 모을 것
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 경기도의회와의 협치를 통해 제2회 추가경정예산안이 통과된 것과 관련해 "도민 여러분께 꼭 필요한 소중한 민생예산을 지켜낼 수 있어 다행"이라며 소회를 밝혔다.
추 지사는 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "경기도의회와 합의를 거쳐 제2회 추경예산안이 통과됐다"며 "산후조리비 지원, 어린이집 보육교사 처우개선, 어린이보호구역 CCTV 관리 등 사업 중단 우려가 컸던 민생예산을 의회와 함께 지켜냈다"고 강조했다.
추 지사는 당초 9개월 분만 편성됐던 필수 민생사업의 부족분을 포함해 총 3543억 원 규모의 민생예산을 확보한 점을 언급하며 "뼈를 깎는 각오로 재원을 마련해 연말까지 도민께 필요한 지원이 끊기지 않도록 조치했다"고 설명했다. 이어 예산 확보 과정에서의 어려움과 재정난의 엄중함도 서술했다.
추 지사는 "한 사업의 예산을 되살리거나 늘리려면 다른 사업을 줄여야 하고 하나의 사업을 지키기 위해 또 다른 사업을 포기해야 하는 것이 지금 경기도가 마주한 냉엄한 현실"이라며 "마지막까지 재원을 찾고 또 찾았으며 긴급상황을 대비한 예비비까지 투입해야 했다"고 전했다.
아울러 "경기도의회에서도 이러한 재정적 어려움에 깊이 공감해 주셨다"며 "앞으로도 도의회와 함께 경기도 재정의 근본적인 문제를 해결하는 데 지속해서 힘을 모아가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com