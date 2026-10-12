환경단체, 진주혁신도시 완성 1인 시위 동참…"발전공기업 통합본사 유치"

AI 핵심 요약beta
- 심명환 진주시협의회장이 12일 세종청사 앞서 1인 시위에 동참했다
- 진주혁신도시 완성 위해 발전공기업 유치 등을 요구했다
- 진주지역은 혁신도시 성장 기반 마련을 위한 시위를 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 지역사회가 경남진주혁신도시 완성을 위한 릴레이 1인 시위를 이어가고 있다.
진주시는 심명환 자연보호중앙연맹 진주시협의회장이 12일 정부세종청사 앞에서 '릴레이 1인 시위'에 동참했다고 밝혔다.
심 회장은 이날 회원들의 뜻을 담은 손팻말을 들고 발전공기업 통합본사 진주 유치와 한국토지주택공사(LH) 기능 분리 재검토, 수도권 공공기관 2차 이전 시 기존 혁신도시 중심 추진을 요구했다.
진주 지역 릴레이 1인 시위는 혁신도시의 지속적인 성장 기반을 마련하고 지역사회의 요구를 정부에 전달하기 위해 진행되고 있다.
심 회장은 "지역의 성장동력이 살아야 진주가 발전할 수 있다는 생각으로 1인 시위에 동참했다"면서 "시민들의 염원인 발전공기업 통합본사 유치 등 주요 현안을 반드시 이뤄낼수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.
자연보호중앙연맹 진주시협의회는 앞서 지난 9월 30일 열린 제26회 진주시장기 자연보호경진대회에서 회원과 시민 1000여 명이 참여한 가운데 진주혁신도시 3대 현안 해결을 촉구하는 결의 퍼포먼스를 진행했다.
한편 자연보호중앙연맹 진주시협의회는 1979년 창립한 뒤 자연생태 보전과 환경정화 활동, 자연보호 캠페인, 회원 교육 등을 이어오고 있다.
news2349@newspim.com