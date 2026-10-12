박완수 경남지사 "발전공기업 통합본사 반드시 경남 유치…시너지 효과"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 12일 이현빈 남동발전 사장을 만나 통합본사 경남 유치 당위성을 설명했다.
- 경남은 진주 본사와 혁신도시 입지, 비용 절감 효과를 유치 근거로 제시했다.
- 양측은 해상풍력·양수발전 등 에너지 전환 협력도 논의했다.
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에너지 전환 사업·해상풍력 지원 방안 논의
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 발전공기업 통합을 앞두고 본사 유치을 위한 지방자치단체들의 경쟁이 치열한 가운데 박완수 경남지사가 이현빈 한국남동발전 사장을 만나 발전공기업 통합본사 경남 유치를 위한 당위성을 설명했다.
경남도는 12일 도청에서 박완수 도지사와 이현빈 한국남동발전 사장이 만나 통합본사 유치와 도내 에너지 현안을 논의했다고 밝혔다.
이번 면담은 지난 2일 취임한 이 사장의 방문으로 이뤄졌다. 양측은 발전공기업 통합 추진 상황과 에너지 사업을 놓고 의견을 나눴다.
박 지사는 "통합 과정에서 기관별 기능과 역할을 충분히 검토해야 한다"면서 "통합은 국가 에너지산업의 경쟁력과 운영 효율을 높이는 방향으로 추진해야 한다"고 말했다.
경남혁신도시의 입지 여건도 설명했다. 한국남동발전 본사가 진주에 있고 기존 건물을 활용하면 새 청사 건립 비용을 줄일 수 있다는 점을 유치 근거로 제시했다. 혁신도시의 정주 여건과 에너지산업 기반도 강점으로 들었다.
이 사장은 "발전공기업 통합을 위한 특별법 제정이 추진되고 있다"면서도 "통합본사 소재지와 결정 시기, 방식은 아직 정해지지 않았다"고 설명했다.
양측은 양수발전과 해상풍력 등 에너지 전환 사업도 논의했다. 이 사장은 해상풍력 기자재 기업들이 안정적인 수요를 확보하기 어려운 상황을 설명하고, 공공부문이 사업을 지속적으로 추진해 시장을 뒷받침할 필요가 있다고 말했다.
박 지사는 해상풍력 사업을 위해 도가 지원할 사항을 살피겠다고 강조했다. 남동발전에도 지역 에너지산업 발전을 위한 협력을 당부했다.
도는 발전공기업 통합본사 유치를 핵심 현안으로 정하고 정부와 국회 등을 상대로 유치 활동을 이어가고 있다. 앞으로 남동발전과 석탄화력 폐지 대응, 양수발전소 유치, 에너지 전환 산업 육성 등에서도 협력을 추진할 계획이다.
news2349@newspim.com