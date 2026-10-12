박완수 경남지사, 김경수 대통령실 특보 만나 지역 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 12일 박완수 지사가 김경수 특보와 현안을 논의했다
- 경남도는 공공기관 추가 이전과 발전본사 유치를 건의했다
- 해군사관학교 존치와 특별법 제정 지원도 요청했다
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전략산업 연계 공공기관 추가 이전 방안 제시
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 공공기관 이전부터 해군사관학교 존치까지 중앙정부와 풀어야 할 지역 현안을 대통령비서실 정무특보에게 전달했다.
경남도는 12일 도청에서 박완수 지사와 김경수 대통령비서실 정무특별보좌관이 만나 주요 현안을 논의했다고 밝혔다. 민선 9기 출범 이후 두 사람의 첫 만남으로 박 지사의 제안으로 마련됐다.
박 지사는 2차 공공기관 이전과 관련해 경남의 전략산업과 연계한 기관 유치를 건의했다. 한국토지주택공사(LH)와 한국산업기술시험원(KTL)이 있는 경남에 조선·방산·우주항공·원전 등 산업 기반을 살려 한국산업기술진흥원(KIAT) 등 관련 기관을 추가 이전해야 한다고 강조했다.
발전공기업 통합본사를 경남혁신도시에 유치하는 방안도 제시했다. 한국남동발전 본사와 발전·에너지산업 기반, 정주 여건을 활용하면 이전 비용을 줄이고 산업 연계 효과를 높일 수 있다는 설명이다.
박 지사는 해군 교육의 전문성과 지역 균형발전을 위해 해군사관학교를 진해에 존치해야 한다며 정부 차원의 협조를 요청했다.
우주항공복합도시 건설·지원 특별법과 남해안권 발전 특별법의 조속한 제정도 건의했다. 두 법안은 경남과 전남 등 영호남 지역의 공동 발전 과제라며 입법 지원을 요청했다.
경남을 동남권 제1호 메가특구로 지정해 달라는 제안도 내놨다. 우주항공·조선·로봇 등 첨단 제조산업 기반을 국가 전략산업과 지역 성장의 거점으로 활용하자는 취지다.
김 특보는 경남지사와 대통령 직속 지방시대위원장을 지냈으며 현재 대통령비서실 정무특별보좌관을 맡고 있다. 경남도는 앞으로도 관계기관과 협의해 현안 해결을 위한 정책 건의를 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com