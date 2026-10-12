이현빈 한국남동발전 사장, 삼천포·고상발전본부 방문…취임 첫 행보

AI 핵심 요약beta
- 이현빈 남동발전 사장이 12일 첫 현장점검을 했다.
- 삼천포·고성발전본부서 안전관리 실태를 살폈다.
- 구성원 생명과 안전 최우선 지원을 약속했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 이현빈 한국남동발전 사장이 취임 후 첫 걸음으로 발전소를 찾아 현장 근로자 목소리를 청취하고 안전관리 실태를 점검했다.
한국남동발전은 이 사장이 12일 삼천포발전본부와 고성발전본부를 잇달아 방문해 현장 안전경영에 시동을 걸었다고 밝혔다.
이번 방문은 사업소의 안전관리 체계를 확인하고 안전을 우선하는 작업 문화를 정착시키기 위해서다. 이 사장은 두 발전본부에서 본부장과 실무자들을 만나 안전 관련 현안과 현장 애로사항을 들었다.
이어 24시간 전력공급을 담당하는 중앙제어실을 찾아 근무자들을 격려하고 안전수칙 준수와 설비의 안정적 운영을 당부했다.
발전소 건설 현장에서는 고위험 작업의 안전관리 실태를 확인한뒤 협력사를 포함한 모든 근로자가 안전하게 작업할 수 있는 환경을 마련해야 한다는 점을 강조했다.
이 사장은 "발전소 현장에서 무엇보다 우선해야 할 가치는 구성원의 생명과 안전"이라며 "안전하게 일할 수 있는 사업장을 만드는 데 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com