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[2026 국감] 조사 불복·불공정 거래 공세…유통·배달 경영진 '진땀'

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AI 핵심 요약

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  • 쿠팡·배민·GS·홈플 대표들이 12일 국감서 질타받았다.
  • 쿠팡은 조사 불복·장애 대응, 배민은 운영·자금이전 추궁받았다.
  • GS는 장려금, 홈플은 희망퇴직·정상화 한계가 도마에 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

쿠팡, 공정위 현장조사 거부·소송 대응 질타에 "절차적 권리 행사" 해명
배민, 경쟁 앱 프로모션 제한 의혹…상생형 마케팅 실효성 의문
GS리테일 "불필요한 벤더 개입 공감"…납품 구조·장려금 점검
홈플러스 희망퇴직 잡음…조주연 대표 "선지급 거래로 자금 압박"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국정감사에 출석한 유통·배달 플랫폼 경영진들이 의원들의 고강도 질타에 해명과 사과, 점검 약속을 되풀이하며 진땀을 뺐다.

당국의 조사 대응부터 소비자 피해, 불투명한 납품 구조, 희망퇴직 잡음까지 현안 질의가 거세게 몰아쳤지만, 12일 국감 증인으로 출석한 주성원 쿠팡 총괄부사장, 김용석 우아한형제들 부사장, 오진석 GS리테일 부사장, 조주연 홈플러스 대표는 구체적인 답변을 피하거나 "파악해 보겠다"며 말을 아끼는 모습을 보였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 주성원 쿠팡 총괄 부사장이 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정위 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 jk31@newspim.com

◆쿠팡 "권리구제" 해명에 추궁 계속…장애 보상안 제출 약속

주성원 부사장은 공정위 현장조사와 자료제출 요구에 대한 행정소송 대응을 놓고 의원들의 집중 추궁을 받았다.

이강일 더불어민주당 의원은 쿠팡의 행정소송 제기를 "공권력에 대한 정면 도전"이라고 강하게 비판하며 소송 제기의 최종 결정권자가 누구인지 따져 물었다.

주 부사장은 "기업의 절차적인 권리구제를 행사한 것"이라며 조사 거부라는 지적에 선을 그었다. 그러나 의사결정의 주체를 명확히 밝히라는 이 의원의 거듭된 질의에는 "관련된 여러 부서가 같이 논의를 해서 결정한다"며 원론적인 답변으로 즉답을 피했다.

쿠팡의 조사 불복 태도에 대해서는 여야 가릴 것 없이 비판이 쏟아졌다. 민병덕 더불어민주당 의원은 정무위 결의문 채택이나 여야 간사 명의의 공동 논평 등 국회 차원의 강경 대응을 제안했다. 박성훈 국민의힘 의원도 미국 증시 상장이 국내 법과 제도를 무시하는 근거가 될 수 없다며 초당적 공동 대응을 촉구했다. 유동수 정무위원장은 여야 간사 협의와 함께 조사 절차의 법적 정당성을 강화하는 입법 검토 필요성을 제기했다.

지난 9일 발생한 접속 장애와 관련해서는 주 부사장이 고개를 숙였다. 그는 "서비스 장애로 불편을 겪으신 모든 분께 죄송하다"며 피해 유형별 보상안을 마련해 확정된 내용을 공지했다고 설명했다.

그러나 이 의원은 취소 주문에 대한 단순 보상만으로는 주문을 받지 못한 음식점의 매출 손실과 배달 기사의 소득 감소를 반영하기 어렵다고 꼬집었다. 이어 최근 2년 8개월간 시스템 장애가 18건이나 발생했다는 자료를 제시하며 근본 대책을 요구했다.

주 부사장은 국감 종료 전까지 보상안 전체를 정무위원들에게 제출하라는 요구에 "그렇게 하겠다"고 답했다.

현재 쿠팡이츠는 장애 당시 수락됐으나 시스템 오류로 취소된 주문에 대해 정상 판매와 동일한 정산금 100%를 오는 16일까지 음식점주에게 지급하기로 했다. 해당 주문의 광고비는 부과하지 않고, 주문 취소 고객에게는 3000원 쿠폰을, 배달 기사에게는 진행 상황에 따른 보상을 지급한다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김용석 우아한형제들 부사장이 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정위 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.  jk31@newspim.com

◆배민 "파악하겠다" 답변에 질타…해외 자금 이전 질문엔 말 아껴

김용석 부사장에게는 할인 행사 조건과 한집배달 운영 방식, 해외 모기업으로의 자금 이전 의혹 등 질문이 연달아 쏟아졌다.

손명수 믽당 의원은 배민의 '프로모션 온리' 조건이 행사 기간 경쟁 배달앱의 할인·쿠폰 제공을 제약한다고 지적했다. 손 의원의 질의에 김 부사장은 상호 이익을 위해 합의에 따라 한시적으로 지원되는 방식이라고 해명하는 데 급급했다. 

손 의원은 점포 간 할인 경쟁이 벌어지면 점주가 행사에 불참하기 어렵다고 반박했다. 일부 행사에서는 점주가 할인 비용의 50%를 부담하는 경우도 있어, 매출이 늘어도 수익은 악화될 수 있다고 꼬집었다.

한집배달 질의에서는 답변 태도를 둘러싼 공방ㄷㅎ 벌어졌다. 한민수 민주당 의원은 알뜰배달 수행 중 한집배달 주문이 추가 배정되는 사례를 제시하며 어떤 주문을 먼저 처리하는지 물었다.

김 부사장이 "자세히 파악해 보겠다"며 즉답을 피하자, 한 의원은 사업 부사장으로서 핵심 운영 방식을 정확히 알지 못한다고 질타했다. 이에 김 부사장은 한집배달을 먼저 처리한다는 취지로 다시 답하며 "바로 배달하는 원칙은 지키고 있다"고 설명했다.

통합 배차 방식에 대한 소비자 안내가 충분했는지를 묻는 질문에는 "공지한 시점이 늦었다고 생각한다"며 한발 물러섰다. 한 의원은 뒤늦게 배정된 한집배달을 먼저 처리하면 기존 알뜰배달 고객이 이유를 모른 채 더 기다릴 수 있다며 관리 강화를 요구했고, 김 부사장은 소비자 오인 가능성에 대한 개선 방안을 마련해 보고하겠다고 밝혔다.

해외 모기업으로 자금이 편법 이전되는지 묻는 질의에는 철저히 말을 아꼈다. 김재섭 국민의힘 의원은 자사주 취득·소각을 수반하는 거래가 해외 배당과 같은 효과를 내면서 세금 부담을 줄이려는 편법이 아니냐고 추궁했다.

김 의원이 자금 이전 여부를 거듭 물었지만, 김 부사장은 "현재 국세청 세무조사가 진행 중이라 구체적인 사안을 설명하기 어렵다"며 답변을 회피했다. 이어 조사에 성실히 임하고 조세 당국의 조치를 법령에 따라 이행하겠다는 원론적인 입장만 되풀이했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 오진석 GS리테일 부사장이 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정위 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 jk31@newspim.com

◆GS리테일 "확인하겠다" 반복…홈플러스는 정상화 어려움 호소

오진석 부사장은 납품 구조와 판매장려금 공개 내역에 대한 질의에 즉답 대신 점검과 보고를 약속하는 데 그쳤다.

한민수 의원은 납품 과정에 불필요한 중간 벤더가 개입하면서 소비자 가격이 높아지고 가맹점주와 중소 제조업체의 이익이 줄어들 수 있다고 지적했다. 오 부사장은 문제 제기에 충분히 공감한다는 취지로 답하며 관련 내용을 점검해 보고하겠다고 밝혔다.

판매장려금 질의에서는 정확한 수치를 제시하지 못하고 수세에 몰렸다. 민병덕 의원은 슈퍼 부문의 2024년 장려금이 572억원인데 2025년 정보공개서에는 5400만원만 기재됐다고 주장하며 차이가 발생한 이유를 물었다. 편의점 부문이 2024년 받은 장려금 4356억원에 대해서도 제대로 공개했는지 추궁했다.

오 부사장은 "확인해 보겠다", "정확히 내용을 파악해서 다시 말씀드리겠다"며 즉답을 피했다. 민 의원은 편의점과 슈퍼가 2016~2024년 받은 장려금이 총 3조9000억원에 달하는 만큼 가맹점주에게 관련 정보를 투명하게 제공해야 한다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 조주연 홈플러스 대표가 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정위 등에 대한 국정감사에 출석하고 있다. 2026.10.12 jk31@newspim.com

조주연 홈플러스 대표는 희망퇴직 조건에 대한 질의에 경영 정상화의 한계를 호소했다. 

민병덕 의원은 "과거 폐점 당시에는 12개월치 임금을, 회생절차 직전에는 18개월치 임금을 지급했는데 이번 희망퇴직 조건에는 별도의 위로금이 없다"며 "미지급 급여와 추석 상여금, 퇴직금은 당연히 지급해야 하는 것 아니냐"고 지적했다.

이어 홈플러스에 투입된 2000억원의 긴급운영자금(DIP) 지원 당시 희망퇴직은 합의 내용에 포함되지 않았다며 회생계획 인가 이후 출구 전략을 추궁했다. 

조 대표는 국회 태스크포스(TF)의 지원에 감사를 표하면서도 긴급운영자금(DIP) 2000억원 투입 이후 당초 기대했던 납품 정상화에 이르지 못했다고 밝혔다.

그는 "현실은 선지급과 현금거래밖에 가능하지 않다"며 재고와 매출을 늘리는 데 제약이 크다고 털어놓았다. 이어 "매우 죄송스럽게 생각한다"며 계획대로 인수·합병(M&A)이 진행돼야 사태를 해결할 수 있을 것이라며 구체적인 해결책을 내놓지 않았다. 

nrd@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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