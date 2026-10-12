남양주시, 뉴욕한인경제인협회와 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 12일 뉴욕한인경제인협회와 간담회를 열었다.
- 미국 시장 진출과 바이어 발굴, 수출 확대를 논의했다.
- 관내 기업 3곳을 찾아 해외 진출 가능성을 살폈다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 12일 시청에서 뉴욕한인경제인협회와 간담회를 열고 지역 내 기업의 미국 시장 진출 지원과 바이어 발굴, 수출 확대를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 간담회는 시가 지난 9월 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 미국 동부지역 시장 개척 및 현지 바이어 발굴 등 수출 지원 방안을 협의한 데 이어 뉴욕 현지 경제인들과의 교류를 확대하기 위해 마련됐다. 김상호 주뉴욕총영사도 이번 방문에 관심을 나타내며 남양주 기업의 뉴욕 시장 진출을 적극 지원하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.
간담회에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 이창무 뉴욕한인경제인협회장과 협회 임원진, 이홍균 경기동부상공회의소 회장 및 관계자 등이 참석했다. 뉴욕한인경제인협회 관계자들은 중국 선전에서 열린 세계한인경제인대회에 참석한 뒤 남양주시를 방문했다.
간담회에 이어 협회 방문단은 경기동부상공회의소 관계자들과 함께 관내 기업 3곳을 찾아 제품 경쟁력과 미국 시장 진출 가능성을 살폈다. 방문 기업은 전통 나물과 가정간편식을 생산하는 하늘농가㈜, 헤어브러시 전문 제조기업 ㈜상신, 식음료 원료 전문 제조기업 ㈜스위트컵이다.
방문단은 각 기업의 생산시설과 전시공간을 둘러보며 주요 제품과 생산 현황, 해외시장 진출 가능성 등을 확인했다.
뉴욕한인경제인협회는 세계한인경제무역협회(World-OKTA) 뉴욕지회로, 현지 경제인 네트워크를 기반으로 한·미 간 경제·무역 교류와 국내 기업의 미국 시장 진출을 지원하고 있다. 현지 바이어 발굴과 비즈니스 매칭 등도 주요 사업이다.
최현덕 시장은 "KOTRA와의 협의에 이어 뉴욕 현지 경제인들과 직접 교류하게 된 것은 지역 내 기업의 미국 시장 진출을 위한 의미 있는 발걸음"이라며 "각 기관의 전문성과 현지 네트워크를 활용해 바이어 발굴과 수출 상담이 실질적인 거래로 이어질 수 있도록 협력을 구체화하겠다"고 말했다.
이어 "왕숙 개발을 계기로 남양주의 미래 산업 기반을 확충하는 한편 기존 기업들도 해외시장에서 새로운 성장 기회를 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
남양주시는 이번 교류를 계기로 관내 기업의 제품과 수출 역량, 진출 희망 시장 등을 파악하고 KOTRA의 해외시장 정보와 뉴욕한인경제인협회의 현지 네트워크를 연계한 맞춤형 수출 지원을 강화할 계획이다. 또 미국 동부지역 시장 개척과 바이어 상담 등 후속 사업을 구체화해 지역 기업의 수출 확대가 매출과 고용 증가로 이어질 수 있도록 지원할 방침이다.
asj7376@newspim.com