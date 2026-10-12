원주시, 수소버스 일부 노선 운행 조정...수소연료 공급 차질

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 12일부터 수소연료 차질로 버스 운행을 조정했다.
- 30번·90번·34번·34-1번 하루 5회씩 감회했다.
- 등·하교와 출·퇴근 시간대는 정상 운행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 SK인천석유화학공장이 대정비에 들어감에 따라 수소연료 공급에 차질이 생길 것으로 보인다며 12일부터 11월 19일까지 39일 동안 일부 시내버스 노선의 운행을 조정할 계획이라고 밝혔다.
시 관계자는 대정비 기간 동안 수소연료 확보를 위해 국토교통부를 방문해 비상 물량을 마련하고 예비차량을 활용하는 방안을 강구했다. 그러나 예비차량의 고장 및 점검으로 정상 운행이 어려워져 운수사와 협의 끝에 일부 노선의 운행을 감회하기로 했다.
감회 대상 노선은 30번, 90번, 34번(평일) 및 34-1번(평일)으로 하루 평균 5회 운행이 줄어들게 된다. 하지만 특히 등·하교 및 출·퇴근 시간대에는 정상 운행할 예정이다. 또한 34번과 34-1번의 평일 운행 시간표만 조정하고 기존 방학 및 휴일 시간표는 그대로 유지한다.
원주시는 시민들의 불편을 최소화하기 위해 정류장에 안내문을 부착하고 버스정보시스템(BIS)에 운행 정보를 실시간 반영할 방침이다. 아울러 시 공식 웹사이트와 소셜미디어(SNS)를 통해 조정된 운행 내용을 사전에 안내할 계획이다.
이재순 원주시 대중교통과장은 "SK인천석유화학공장 대정비로 전국적으로 연료 공급에 어려움이 있고, 원주시는 이에 대한 비상 연료를 확보했으나 예비차량 운용에 문제가 발생해 불가피하게 운행 조정을 하게 됐다"고 전했다.
이어 그는 "시민 여러분께 불편을 드려 죄송하며, 연료 수급 상황을 지속적으로 모니터링해 적절히 대응해 나가겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com