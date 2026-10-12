양주시의회 "회암사지 세계유산 등재 대비 기반시설 확충 촉구"

AI 핵심 요약beta
- 양주시의회가 12일 회암사지 기반시설 확충을 촉구했다
- 회암사지의 2029년 세계유산 등재 대비안도 강조했다
- 진입도로·주차장·숙박시설 확충을 요구했다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시의회가 양주 회암사지의 유네스코 세계유산 등재에 대비해 진입도로와 주차장, 숙박시설 등 주변 기반시설 확충을 촉구했다.
시의회는 12일 제393회 임시회 제1차 본회의를 열어 '양주 회암사지 유적 유네스코 세계유산 등재 대비 주변 기반시설 확충 촉구 건의안'을 만장일치로 채택했다고 밝혔다.
양주 회암사지는 천보산 남쪽 기슭에 자리한 양주시 대표 문화유산으로 14세기 동아시아 불교계의 선종 가람 체제를 간직한 고고학적 유적이다. 역사성과 유산적 가치를 인정받아 2022년 7월 유네스코 세계유산 잠정목록에 올랐으며 2024년 3월에는 국내 14개 잠정목록 가운데 유일하게 세계유산 우선 등재 대상으로 선정됐다.
양주시와 양주시민들은 회암사지를 2029년 유네스코 세계유산으로 등재하기 위한 전략을 수립하고 관련 절차를 추진하고 있다. 최근 회암사지가 유네스코 세계유산 예비 평가에서 등재 가능성을 인정받으면서 2029년 등재 여부에 대한 기대도 커지고 있다.
하지만 유적지 일대는 교통량 증가와 관광 인프라 부족으로 세계유산 등재 이후 국내외 방문객이 몰릴 경우 교통 혼잡과 안전 문제가 발생할 수 있다는 지적이 나온다.
옥정·회천 신도시 입주와 수도권 제2순환고속도로 개통 등으로 교통량이 늘고 있지만 기존 도로망은 협소해 병목현상이 반복되고 있으며 유적지 주변 군부대 역시 토지 이용의 효율성을 떨어뜨리고 탐방로 조성 등 체계적인 관광벨트 구축에 걸림돌로 작용하고 있다는 설명이다.
건의안을 대표발의한 김현수 의원은 "세계유산 등재는 연간 수십만 명에 이르는 국내외 관광객을 맞이할 준비가 수반돼야 하는 국가적 과제"라며 "2029년 세계유산 등재 시점에 맞춰 회암사지 진입도로와 인근 나들목 추가 확장 등 도로 확충, 친환경 숙박시설과 주차장, 탐방로 조성을 포함한 종합적이고 유기적인 기반시설 확충 대책을 즉각 수립해 이행해야 한다"고 주장했다.
양주시의회는 채택한 건의안을 국회와 국토교통부, 국방부, 경기도, 경기도의회 등에 전달할 계획이다. 이날 본회의에서는 '양주시의회 의원 의정활동 소송비 지원에 관한 조례안' 등 의원 발의 조례안 5건과 규칙안도 심의·의결됐으며 해당 조례안은 한상민 의장이 대표발의했다.
정현호 의원은 5분 자유발언에서 교사의 건강권 보호와 양주시 교육격차 해소를 위해 교원 이어마이크 지원 사업을 제안했다. 양주시의회는 이어 보건소 소관 223개 업무에 대한 행정사무처리 상황을 보고받고 15일과 16일 양일간 시정질문을 진행할 예정이다.
asj7376@newspim.com