[2026 국감] 주병기 공정위원장, '음주·성희롱 감찰설' 정면 부인

AI 핵심 요약beta
- 주병기 공정거래위원장이 12일 학회 만찬 의혹을 전면 부인했다.
- 그는 여성 비하·음주·성희롱 의혹도 없었다고 답했다.
- 국민의힘은 사실 확인과 사퇴 여부를 거듭 추궁했다.
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대통령비서실 감찰설·여성 비하 의혹
주병기 위원장 "그런 일 없다" 부인
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 주병기 공정거래위원장이 학회 만찬 자리에서 여성 비하 발언을 했다는 의혹을 전면 부인했다. 음주·성희롱 관련 의혹으로 대통령비서실의 사실 확인이나 감찰을 받은 적도 없다고 밝혔다.
주 위원장은 12일 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국정감사에서 국민의힘 의원들이 제기한 이 같은 의혹에 대해 "그런 적 없다"고 일축했다.
이날 최은석 국민의힘 의원은 "위원장과 관련해 상당히 좋지 않은 소문이 있었고, 대통령비서실에서 감찰을 진행했다는 얘기가 있었다"며 관련 자료를 대통령비서실에 요청한 사실을 공개했다.
최 의원에 따르면 대통령비서실은 자료 요청에 대해 "요청하신 자료는 답변드리기 어려움을 양해해 달라"고 회신했다.
최 의원은 주 위원장에게 "음주나 성희롱 관련 의혹 때문에 대통령비서실의 사실 확인이나 감찰을 받은 적이 있느냐"고 물었고, 주 위원장은 "없었다"고 답했다.
같은 당 김재섭 의원은 주 위원장이 참석한 것으로 알려진 학회 만찬 자리에서 여성 비하 발언이 있었다는 의혹을 제기했다.
김 의원은 주 위원장의 만찬 참석 여부를 확인한 뒤 "그 자리에서 부적절한 언행이 있었는지 여기저기 확인했다"며 여성 비하 발언을 한 사실이 있는지 추궁했다.
이어 "공식적인 자리에서 말하기 민망한 이야기라 문장을 다 언급하지는 않겠다"며 "여성에 대해 굉장히 비하적인 발언을 했다는 제보를 들어 확인차 말씀드리는 것"이라고 설명했다.
김 의원은 해당 발언이 사실로 확인될 경우의 책임 문제도 거론했다. 그는 "직접 그 술자리에서 발언한 것이라면 굉장히 큰 문제가 된다"며 "사실로 밝혀지면 사퇴할 의사가 있느냐"고 물었다.
이에 주 위원장은 "그런 적 없다"고 거듭 부인했다. 이어 "제가 거기에 답해야 하는지 모르겠다. 어쨌든 그런 일은 없다"며 의혹을 일축했다.
wideopen@newspim.com