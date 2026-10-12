해남미남축제, 기념식 없애고 군민 중심 축제 집중

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 30일 2026 해남미남축제를 의전 없이 연다.
- 두륜산도립공원서 11월 1일까지 참여형 축제로 꾸민다.
- 해남의 맛에 물들다 주제로 농수특산물과 공연을 선보인다.
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30일부터 3일간 두륜산도립공원서 개최…내빈 의전 최소화
[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 형식적인 개막식과 내빈 의전을 걷어내고 방문객과 군민이 주인공인 축제를 선보인다.
해남군은 오는 30일부터 11월 1일까지 삼산면 두륜산도립공원 일원에서 열리는 2026 해남미남(味南)축제를 의전 없는 참여형 축제로 운영한다고 12일 밝혔다.
올해 축제는 '해남의 맛에 물들다'를 주제로 지역 농수특산물과 먹거리의 매력을 알리는 데 초점을 맞췄다. 개막행사에서 읍면 퍼레이드와 기념식을 없애고 내빈 소개와 인사말도 최소화한다. 별도 내빈석을 두지 않는 열린 좌석 운영으로 관람객 중심의 축제 문화를 조성할 계획이다.
축제 첫날에는 올해의 농산물인 쌀을 주제로 한 공연에 이어 '미남트롯 축하쇼'를 진행한다. 형식적인 의례 대신 축제의 주제와 공연 콘텐츠를 앞세워 현장 분위기를 끌어올린다는 구상이다.
해남쌀 전시와 체험·판매를 온라인 중계와 연계한 통합형 주제관도 운영한다. 지역 업체와 읍면 주민들이 참여하는 푸드관과 주전부리관을 비롯해 대규모 농수특산물 판매 부스도 마련한다.
해남배추 비빔행사와 쌀 요리체험 등 참여 프로그램과 인기 가수들이 출연하는 트롯축하쇼·낭만콘서트도 축제 기간 이어진다.
해남군 관계자는 "의전을 최소화하고 축제 본연의 이야기에 집중해 방문객이 편안하게 즐기는 축제의 장을 만들겠다"며 "전국 관광객들이 해남의 맛과 멋을 만끽하길 바란다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com