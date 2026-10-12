경기도·파주시, 'DMZ OPEN 전시 스테이징' 공동 개최

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도와 파주시는 'DMZ OPEN 페스티벌'의 일환으로 12일부터 11월 29일까지 파주 DMZ 일대에서 현대미술전시 'DMZ OPEN 전시: 스테이징'을 공동 개최한다고 밝혔다.

'DMZ OPEN 전시: 스테이징' 기념사진.[사진=경기도]

이번 전시는 민간인출입통제선(민통선) 내 캠프그리브스 일대와 파주 임진각 평화누리에서 열린다. 전시장에는 카페그리브스, 스튜디오BEQ, 갤러리그리브스, 다큐멘타 2관 등이 포함되며 국내외에서 활동하는 작가 14명이 참여해 사진, 회화, 영상, 설치 등 다양한 매체를 활용한 작품 26점을 선보인다.

전시 제목인 '스테이징(Staging)'은 프랑스 과학기술학자 브뤼노 라투르(Bruno Latour)의 개념에서 차용했다. 일반적으로 '무대 연출'을 의미하지만 특정 존재와 사실이 일정한 조건과 관계 속에서 드러나는 과정을 뜻하기도 한다.

기획진은 분단과 전쟁의 시간이 중첩되고 인간과 비인간의 관계가 복합적으로 얽힌 DMZ를 하나의 무대로 전환해 그 안에서 공존해 온 다양한 존재와 조건을 드러낸다는 취지로 이번 전시를 마련했다.

김선정 아트선재센터 예술감독은 이번 전시의 큐레이터로 참여했다. 김 감독은 "DMZ를 단순히 작품을 보여주는 공간이 아니라 인간과 비인간, 사물과 환경, 역사와 현재가 서로 관계를 맺고 드러나는 하나의 무대로 전환하려는 시도"라며 "DMZ를 분단과 갈등의 상징을 넘어 수많은 존재가 서로를 마주하고 관계를 맺는 동적인 장소로 바라보는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

전시에는 박찬경의 '블랙박스: 냉전 이미지의 기억'이 소개된다. 이 작품은 박찬경 작가가 1997년 첫 개인전에서 선보였던 작품을 재제작한 것이다.

데니스 베르치(Denise Bertschi)의 '스테이트 픽션. 겉으로만 중립적인'은 한국전쟁 이후 DMZ에 파견된 스위스 중립국감독위원회 장교들이 1953년부터 1980년까지 남긴 기록을 바탕으로 '중립'의 시선을 되짚는다. 애비게일 라파엘 콜린스(Abigail Raphael Collins)는 미국 영화·방송 산업과 미군의 관계를 8년간 추적한 실험 다큐멘터리 '블랙아웃'을 선보인다.

전쟁과 분단이 개인의 삶에 남긴 흔적을 살펴보는 작품들도 마련된다. 윤수연은 미국 42개 주를 횡단하며 참전용사와 그 가족의 삶을 기록한 '홈커밍' 연작을 전시한다.

오형근은 한국의 젊은 군인을 촬영한 '부조리 극' 연작을 통해 분단 체제가 만들어내는 역설을 드러낸다. 정가희는 일제강점기와 냉전을 겪은 외할머니의 뇌파를 3D 프린팅 백자로 옮긴 '할머니/가보'를 선보이며 선무는 북한 선전화의 형식을 차용해 남북 청소년이 함께 어울리는 풍경을 그린 '봄놀이'를 출품한다.

이번 전시를 위해 제작된 신작도 다수 공개된다. 자닌 랜더슨(Janine Randerson)은 소설가 이현, 사운드 아티스트 레이첼 시어러(Rachel Shearer)와 협업한 영상 '비무장화하는 이끼'를 선보인다.

작품은 철원 민통선 안 벙커와 방공호, 초소 등 군사 시설을 뒤덮으며 자라난 이끼의 시점에서 전쟁 이후에도 이어지는 생명과 시간을 상상한다.

안규철은 다리와 등받이, 좌판이 제거된 아홉 개의 의자를 통해 부재와 정전(停戰)이 만들어내는 긴장을 돌아본다. 이예은은 통일촌 주민들이 내어준 일상의 물건을 쌓아 올린 탑을 사진으로 기록했다.

이요나는 신호등과 가로등 등 이동을 상징하는 사물을 닫힌 스테인리스 구조 안에 배치한 '대기실'을 통해 분단으로 단절된 이동의 현실을 드러낸다. 아브라함 크루즈비예가스(Abraham Cruzvillegas)는 DMZ를 오가는 과정에서 수집한 인쇄물을 유엔(UN)을 상징하는 푸른색으로 덮은 뒤 뒤집어 건 대형 벽면 작업을 선보인다.

연진영은 군대 화장실을 배경으로 외모를 최대한 끌어올리는 행위를 뜻하는 '룩스맥싱(looksmaxxing)' 문화와 군대가 만들어내는 남성성을 다룬 설치 작업을 공개한다. 최진욱은 2024년 겨울 이후의 광장과 임진각 망배단 앞 관람객의 뒷모습 등 DMZ와 동시대를 둘러싼 풍경을 담은 회화 신작을 선보인다.

전시 연계 프로그램인 '전시플러스'도 운영된다. 멸종위기 야생생물인 삵과 수달, 두루미를 소개하는 'DMZ의 작은 주민들'과 초등학생들이 이예은 작가의 작품을 재해석하는 '마음이 모여 터를 잡아요' 등이 관람객 참여형 프로그램으로 진행된다.

'선을 열어 삶을 잇다(Open the Line, Connect the Life)'를 주제로 열리는 DMZ OPEN 페스티벌은 10월부터 11월 말까지 파주와 고양 등 DMZ 일원에서 이어진다. 현대미술전시를 비롯해 평화의 메시지를 음악으로 전하는 DMZ OPEN 국제음악제, 생태와 평화를 논의하는 DMZ OPEN 에코피스포럼 등 다양한 프로그램이 마련된다.

박현석 경기도 평화협력국장은 "DMZ는 지난 70년간 서로를 겨눈 총칼과 철책의 냉혹함 속에서 지구상 가장 때 묻지 않은 생태계가 숨을 쉬며 인류 전체의 위대한 자산으로 자라났다"며 "분단이 막아선 자리에 문화와 예술, 그리고 연대의 힘을 채우겠다"고 말했다.

손배찬 파주시장은 "예술은 보이지 않던 것을 보게 하고 익숙했던 공간을 새로운 시선으로 바라보게 한다"며 "파주의 역사적 공간인 캠프그리브스와 임진각 평화누리에서 펼쳐질 이번 전시를 통해 DMZ에 새겨진 역사와 생명의 흔적을 돌아보고 평화와 공존의 가능성을 함께 상상해 보시길 바란다"고 전했다.

asj7376@newspim.com