전남광주통합특별시, 조선소 AI 전환에 4000억 투입

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 12일 AI자율운영조선소 협약을 체결했다.
- HD현대삼호·대아산업은 2031년까지 4000억원을 투자하기로 했다.
- 조선 제조혁신과 지역 AX 확산에 나서기로 했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 4000억원 규모의 투자를 바탕으로 인공지능(AI)을 활용한 조선소 제조혁신에 나선다. 선박 생산현장의 자동화·지능화를 앞당기고 지역 조선·기자재산업 전반의 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.
전남광주통합특별시는 12일 영암 호텔현대 바이 라한에서 영암군과 HD현대삼호·대아산업·대불경영자협의회·전남조선해양기자재협동조합 등이 참여한 가운데 'AI자율운영조선소 투자·업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 HD현대삼호와 대아산업은 2031년까지 4000억 원을 투자해 AI 기술을 적용한 자율운영조선소 선도공장을 구축한다. 확보한 핵심 기술은 지역 조선기업에 이전해 제조현장의 인공지능 전환(AX)을 산업 생태계 전반으로 확산할 계획이다.
대불경영자협의회와 전남조선해양기자재협동조합도 회원사들의 관련 기술 도입과 신규 투자를 지원하기로 했다.
이번 협약은 산업통상부와 해양수산부가 공동 주최한 'AI조선소 M.AX 얼라이언스 전략회의'와 연계해 진행됐다. 행사에는 민형배 전남광주통합특별시장과 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 우승희 영암군수와 조선·항해 분야 기업 및 기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.
전남광주통합특별시와 영암군은 대불산단 AX 실증 협업플랫폼 구축사업과 조선산업 AX 실증기반 구축사업을 유치해 관련 인프라를 마련했다. 등대공장의 기술 성과를 지역 조선업계로 확산하기 위한 기획과제도 추진 중이다.
시는 AI 전환과 함께 친환경 연료추진·LNG 화물창·자율운항선박 등 차세대 선박 기술의 개발과 실증 기반도 조성할 방침이다.
민형배 시장은 "조선산업의 AX를 지역 산업 생태계 전체로 확산하는 계기가 될 것"이라며 "서남권을 조선·기자재기업이 함께 성장하는 미래 산업 거점으로 만들겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com