'양양의 매력 발굴' 양양군 영상 공모전 13일 개최

AI 핵심 요약beta
- 강원 양양군이 12일 2026 양양군 영상 공모전을 개최한다고 밝혔다.
- 공모는 13일부터 11월 12일까지이며 일반·숏폼 2개 부문으로 진행한다.
- 총상금 1000만 원이며 최종 결과는 12월 중 홈페이지에 게시된다.
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군은 2026 양양군 영상 공모전을 개최한다고 12일 밝혔다. 이번 공모전은 영상 중심의 SNS 홍보 환경에 발맞추고 국민의 시각에서 양양의 매력을 발굴하기 위해 마련됐다.
공모 기간은 13일부터 11월 12일까지로 양양에 관심 있는 국민은 개인 또는 팀으로 참여할 수 있다. 공모 분야는 일반영상(2분 이내, 가로형)과 숏폼영상(1분 이내, 세로형) 2개 부문이다. 공모 주제는 '양양의 매력을 보여주는 자유 주제'로, 지역 축제와 관광명소, 정책 홍보 등 다양한 내용을 담을 수 있다.
총상금은 1000만 원이며 부문별로 각 7편씩 우수작을 선정해 시상한다. 일반영상 부문에서는 ▲대상 1명(200만 원)▲최우수상 1명(150만 원)▲우수상 2명(각 70만 원)▲장려상 3명(각 50만 원)을 선정하며 숏폼영상 부문 역시 각 수상 금액을 차등 시상한다. 단 부문 간 중복 수상은 불가능하다.
참가자들은 부문별로 1편씩 온라인 이메일로 제출해야 하며 제출작은 순수 창작물이어야 한다.
심사는 11월 중 내부 평가와 심사위원 평가를 거쳐 진행되며 참신성, 적합성, 영상미, 활용성, 대중성 등을 기준으로 평가된다. 최종 결과는 12월 중 양양군 홈페이지에 게시된다.
양양군 관계자는 "이번 공모전이 국민의 독창적인 아이디어로 양양의 매력을 알리는 기회가 되길 바란다"며 "특별한 이야기와 개성을 담은 작품들이 많이 출품되기를 기대한다"고 전했다.
onemoregive@newspim.com