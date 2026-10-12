정일선광주은행장, 불법사금융 차단 '사람 살리는 금융' 동참

AI 핵심 요약beta
- 광주은행 정일선 행장이 12일 불법사금융 예방 캠페인에 참여했다.
- 금융취약계층 보호와 포용금융 필요성을 알리고 동참했다.
- 광주은행은 서민금융 지원과 소비자 보호를 이어가고 있다.
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[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 광주은행이 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 위한 포용금융 실천에 힘을 보탰다.
광주은행은 정일선 은행장이 서민금융진흥원 주관 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 참여했다고 12일 밝혔다.
지난 7월 시작된 이번 캠페인은 신용도가 낮거나 금융거래 이력이 부족해 제도권 금융 이용에 어려움을 겪는 이들이 불법사금융에 노출되지 않도록 경각심을 높이고 포용금융의 중요성을 알리기 위해 마련됐다. 참여자가 캠페인 메시지를 전파하고 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.
토스뱅크 이은미 대표의 지목을 받은 정 은행장은 임직원들과 함께 금융소비자 보호와 불법사금융 피해 예방의 필요성을 알리며 캠페인 취지에 동참했다.
광주은행은 금융취약계층의 제도권 금융 접근성을 높이고 금융 사각지대를 줄이기 위한 지역 밀착형 지원을 이어가고 있다. 지난달 30일 광산구에 문을 연 '전남광주 서민금융 복합지원센터'에도 참여해 서민금융진흥원과 신용회복위원회 등 유관기관과 금융·고용·복지 상담을 연계하는 원스톱 지원체계 구축에 힘을 보태고 있다.
금융사기 예방과 금융소비자 보호 활동도 지속적으로 추진해 지역민이 보다 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있는 환경 조성에 나서고 있다.
정 은행장은 "불법사금융으로부터 금융소비자를 보호하려면 금융권의 지속적인 관심과 역할이 중요하다"며 "금융 사각지대를 세심하게 살피고 지역민이 어려운 순간에 의지할 수 있는 금융 동반자로서 포용금융을 꾸준히 실천하겠다"고 말했다.
정 은행장은 다음 릴레이 참여자로 BC카드 김영우 대표를 지목했다. 광주은행은 지난해 3월 BC카드 정회원사로 가입한 뒤 결제·마케팅 인프라를 활용해 카드 서비스를 확대하고 있으며 KIA 타이거즈와 제휴한 '기아 챔피언스카드' 등 다양한 제휴카드를 선보이고 있다.
saasaa79@newspim.com