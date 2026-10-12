김세인, 소속사 대표에 교제 강요 폭로…"장자연 사건 당시 나도 비슷하게 당해"

AI 핵심 요약beta
- 배우 김세인이 9일 교제 강요 피해를 폭로했다.
- 김세인은 소속사 대표가 돈을 들고 달아났다고 했다.
- 그는 장자연 사건 때 자신도 계약에 묶였다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김세인이 과거 소속사 대표로부터 교제를 강요받았다고 폭로하며 고(故) 장자연 사건을 언급했다.
지난 9일 유튜브 채널 '일상속으로'에는 '잘나가던 여배우가 쿠팡 배달을 하며 사는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 김세인은 5살 때 어머니의 권유로 예쁜 어린이 선발대회에 참가했다가 관계자의 눈에 띄어 연기를 시작했다고 밝혔다. 그는 "처음에 단역으로 출연할 때는 24시간 촬영하고 7000원을 받았다. 그때 당시엔 다 그랬다"고 당시를 회상했다.
김세인은 힘들게 일하던 중 소속사 대표에게 돈을 빌려줬다가 돌려받지 못했다고 털어놨다. 그는 "돈을 빌려달라고 해서 수중에 있던 몇백만 원을 빌려줬는데 그 돈을 가지고 날랐다"며 "월세를 내야 할 돈이었는데 돈이 없어 고생을 많이 했다"고 말했다.
특히 김세인은 고 장자연 사건이 불거졌을 당시 자신 역시 비슷한 일을 겪었다고 주장했다. 그는 당시 소속사 대표로부터 교제를 강요받았다며 "촬영 당일 스태프에게 '왜 안 왔냐?'라는 연락이 왔다"고 설명했다.
이어 "알고 보니 소속사 대표가 전날 술을 먹이면서 '나랑 안 사귈 거면 촬영 다 없애버리겠다'라고 했다"며 "사귈 마음이 없다고 하니 촬영이 있던 걸 말해주지 않았다"고 폭로했다.
김세인은 전속계약으로 인해 활동에 제약을 받았던 경험도 언급했다. 그는 가장 악덕했던 소속사 대표와 5년 전속계약을 맺은 뒤 계약 관계에서 벗어나지 못했다고 밝혔다. 김세인은 "(계약으로) 묶어만 놔서 제정신으로 살 수 없었다"고 당시의 고충을 토로했다.
moonddo00@newspim.com