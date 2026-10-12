전북도, 통합돌봄 서비스 '강화'…제공기관 30곳 컨설팅

AI 핵심 요약beta
- 전북도가 12일 통합돌봄 품질관리 강화에 나섰다.
- 도는 12~14일 제공기관 30곳에 컨설팅을 진행했다.
- 서비스 기준 보완해 지역별 편차 줄이기로 했다.
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현장 애로사항 청취·기관 간 협력 확대…지역별 돌봄 격차 해소 추진
[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 도민 누구나 거주지역에 관계없이 양질의 통합돌봄 서비스를 받을 수 있도록 제공기관의 서비스 품질관리 강화에 나섰다고 12일 밝혔다.
전북도는 12~14일 전북특별자치도사회서비스원에서 도내 통합돌봄 서비스 제공기관 30곳을 대상으로 '의료·요양 통합돌봄 서비스 제공기관 컨설팅 및 간담회'를 진행한다.
이번 컨설팅은 현장 실행력을 높이고 지역과 기관별 서비스 품질 편차를 줄이기 위해 마련됐다. 서비스 제공기준을 체계적으로 안내하고 현장의 의견을 정책에 반영하는 데 중점을 둔다.
컨설팅은 이동지원, 개인위생지원, 식사지원, 가사지원, 주거환경 등 5개 분야를 중심으로 진행된다. 12일 이동지원을 시작으로 13일 개인위생지원과 식사지원, 14일 가사지원과 주거환경 분야 순으로 운영된다.
도는 서비스 최소기준 매뉴얼과 품질관리 체크리스트를 활용해 분야별 서비스 제공기준과 관리사항을 안내하고 기관들이 일관된 기준에 따라 서비스를 운영할 수 있도록 지원할 계획이다.
또한 서비스 제공 과정에서 발생하는 애로사항과 제도 개선 의견을 청취하고 기관별 운영 경험을 공유하며 서비스 연계와 협력 방안도 논의한다.
참여기관은 지역특화서비스 제공 여부와 통합돌봄 사업 수행 경험 등을 고려해 선정했으며 지역별 안배를 통해 다양한 현장의 목소리가 반영되도록 했다.
도는 이번 컨설팅에서 수렴한 의견을 바탕으로 서비스 기준 보완사항과 운영 개선과제를 발굴해 향후 통합돌봄 정책과 사업 추진에 활용할 방침이다. 아울러 도와 사회서비스원, 제공기관 간 협력체계를 강화하고 지역사회 돌봄자원 연계를 활성화해 서비스 품질을 지속적으로 높일 계획이다.
lbs0964@newspim.com