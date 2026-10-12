티제이이노베이션, 日 소프트뱅크에 DAS 공급

AI 핵심 요약beta
- 티제이이노베이션이 12일 소프트뱅크에 고출력 광 DAS를 공급한다고 밝혔다.
- 기존 중계기 벤더에서 대형 건물용 DAS까지 제품군을 넓혔다.
- 일본 3대 이통사 벤더 기반으로 글로벌 시장 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 무선통신 인프라 장비 전문기업 티제이이노베이션(TJ Innovation)이 일본 이동통신사업자 소프트뱅크(SoftBank)에 고출력 광 분산안테나시스템(DAS)을 공급한다고 12일 밝혔다.
티제이이노베이션은 최근 소프트뱅크의 고출력 광 DAS 공급 벤더로 선정됐다. 회사는 기존에도 소프트뱅크의 공식 통신장비 벤더로 이동통신 중계기를 공급해 왔으며, 이번 선정을 통해 고출력 광 DAS 분야로 공급 제품을 확대하게 됐다.
회사에 따르면 고출력 광 DAS는 기지국 신호를 광 기반으로 전송받아 다수의 원격 무선장치를 통해 건물이나 대형 시설 내부에 이동통신 서비스를 제공하는 시스템이다. 대규모 상업시설과 교통시설, 복합건물 등 넓은 공간에서 사용되며 고출력 무선주파수(RF) 성능을 비롯해 광전송, 다중 주파수 처리, 디지털 신호처리, 시스템 제어 및 네트워크 연동 기술 등이 요구된다.
특히 이동통신사업자의 상용망에 적용되는 장비인 만큼 장기간 운용 안정성과 품질 신뢰성, 사업자별 네트워크 규격에 대한 대응 능력도 중요하다.
티제이이노베이션은 디지털 신호처리 기술을 기반으로 이동통신 중계기와 DAS를 개발해 온 기업이다. 무선 신호 처리 구조와 시스템 구성을 최적화해 장비의 소형화 및 저전력화를 추진하고 있으며, LTE와 5G NR 등 다양한 이동통신 환경에 대응하기 위한 다중 주파수 처리 및 디지털 제어 기술도 개발하고 있다.
이번 공급을 통해 기존 소형 및 일반 중계기 중심의 제품군을 대규모 건물과 복합시설 등에 적용되는 고출력 광 DAS까지 확대하게 됐다. 기존 중계기 개발 과정에서 확보한 디지털 신호처리 및 무선통신 장비 기술을 대형 DAS 시스템에 적용한 것이다.
티제이이노베이션은 일본 시장에서 KDDI와 라쿠텐모바일에 이동통신 중계기를 공급하고 있으며, 소프트뱅크를 포함한 일본 3대 이동통신사의 통신장비 벤더로 사업을 진행하고 있다. 일본 이동통신사업자와 제품 개발 및 공급을 진행하면서 현지 사업자의 기술 규격과 품질 기준에 대응해 왔다.
회사는 기존 이동통신 중계기 공급을 확대하는 동시에 소프트뱅크향 고출력 광 DAS 공급을 추진할 계획이다. 향후 다양한 디지털 중계기와 DAS 제품으로 공급 제품군을 확대한다는 방침이다.
티제이이노베이션 관계자는 "이번 소프트뱅크 고출력 광 DAS 공급은 기존 중계기 중심의 사업에서 대규모 DAS 시스템 분야까지 사업 영역을 확대했다는 점에서 의미가 크다"며 "일본 이동통신사업자를 대상으로 축적해 온 디지털 신호처리 기술과 제품 개발 경험을 기반으로 고출력 DAS 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
이어 "일본 3대 이동통신사의 벤더로서 확보한 기술 및 품질 대응 역량을 바탕으로 일본 시장에서 사업을 확대하고 글로벌 무선통신 인프라 시장에서도 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com