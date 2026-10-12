동해시시설관리공단, 혁신제품 시범구매 사업 선정...국비 7920만 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 동해시시설관리공단이 12일 혁신제품 시범구매 사업에 선정됐다.
- 공단은 국비 7920만 원으로 친환경 노면 청소기 2대를 들였다.
- 청소기는 웰빙레포츠타운과 망상오토캠핑리조트에 배치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시시설관리공단은 조달청 주관 '2026년도 제2차 혁신제품 시범구매 사업'에 선정되면서 7920만 원 상당의 친환경 청소장비를 전객 국비로 도입하게 됐다고 12일 밝혔다.
이번 선정으로 공단은 자체 예산 부담 없이 친환경 노면 청소기 2대를 확보했으며 이는 공공시설 환경 관리의 효율성을 높이고 예산 절감 효과를 동시에 달성하는 성과로 이어졌다.
공단은 대당 3960만 원인 친환경 노면 청소기를 도입해 웰빙레포츠타운과 망상오토캠핑리조트에 각각 배치하기로 했다. 이러한 청소장비는 주요 구역의 환경 정비에 활용될 예정이며 기존 인력 중심 청소작업을 보완해 작업 효율성을 높일 것으로 기대된다.
이용빈 동해시시설관리공단 이사장은 "이번 사업 선정은 정부 지원제도를 적극 활용해 예산 부담은 줄이고 공공시설 관리 역량은 높인 성과"라며 "앞으로도 다양한 정부 지원 사업을 발굴하고 혁신 기술을 현장에 접목해 시민과 관광객이 체감할 수 있는 쾌적하고 안전한 시설환경을 조성하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com