고흥 유자축제 즐기고 여행비 50% 돌려받는다

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 13일부터 30일까지 반값여행 5차 사전신청을 받는다.
- 관광객은 지역서 쓴 여행경비의 50%를 상품권으로 환급받는다.
- 11월 1일부터 20일까지 유자축제와 연계해 여행 혜택을 누린다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 여행경비 절반을 돌려주는 '고흥 반값여행'으로 가을 관광객 유치에 나선다.
고흥군은 오는 13일부터 30일까지 지역사랑 휴가지원 시범사업인 고흥 반값여행 5차 사전신청을 접수한다고 12일 밝혔다.
이 사업은 관광객이 고흥지역 관광지와 숙박업소·음식점·체험시설 등에서 사용한 여행경비의 50%를 모바일 고흥사랑상품권으로 환급하는 방식이다. 관광객의 체류 기간을 늘리고 지역 내 소비를 확대하기 위해 마련됐다.
신청은 고흥관광 누리집에서 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 가능하다. 주말과 공휴일은 접수하지 않으며 예산이 소진되면 신청 기간이 남아 있어도 조기 마감될 수 있다.
사전신청을 마친 관광객은 11월 1일부터 20일까지 고흥을 여행하며 지원 혜택을 받을 수 있다. 특히 11월 12일부터 15일까지 열리는 고흥 유자축제와 연계해 황금빛 유자밭과 다양한 축제 프로그램을 함께 즐길 수 있다.
고흥 반값여행에는 지금까지 1만8000여 명이 사전신청했다. 참여 관광객들은 녹동항과 소록도·나로우주센터 등 주요 관광지를 방문하며 지역 관광자원을 경험하고 있다.
고흥군 관계자는 "유자가 익어가는 계절에 반값여행과 유자축제를 함께 즐기며 여행 부담을 줄이고 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
참여 방법과 지원 기준은 고흥관광 누리집에서 확인할 수 있다
chadol999@newspim.com