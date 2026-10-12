진도군 보배섬 문화예술제, 1만명 '원도심이 민속예술 무대로'

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 9일부터 11일까지 보배섬 문화예술제를 열었다.
- 군민과 관광객 약 1만명이 원도심 축제를 즐겼다.
- 민속예술 확장으로 관광 유치와 상권 활성화 가능성을 보였다.
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[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군의 원도심이 민속예술과 군민의 흥이 어우러진 축제의 장으로 변신했다. 광장 중심에서 벗어나 거리 곳곳으로 무대를 확장한 문화예술제가 관광객 유치와 지역 상권 활성화 가능성까지 보여줬다.
진도군은 지난 9일부터 11일까지 진도읍 철마광장과 원도심 일원에서 열린 '2026 진도군 보배섬 문화예술제'에 군민과 관광객 약 1만명이 방문했다고 12일 밝혔다.
이번 축제는 무형유산 공개행사와 K-민속문화야행을 비롯해 진도 실버가요제와 북 축제, 보배섬 음악회 등으로 꾸며졌다. 특히 둘째 날에는 '흥끼뽐'을 주제로 진도·밀양·정선 아리랑 합동공연과 300명이 참여한 강강술래 한마당, 군민 참여형 서예 퍼포먼스가 펼쳐졌다.
원도심 거리에서는 진도북놀이와 진도다시래기, 남도들노래 등 지역 대표 민속예술을 앞세운 '진도 나가세' 퍼레이드가 진행됐다. 어린이와 지역 동호인, 군민이 함께 행진하며 축제 분위기를 고조시켰다.
철마광장에서는 국악인 남상일의 공연과 3개 유파 북놀이 한마당, 진도씻김굿, 강강술래 대동놀이가 이어져 진도 고유의 민속예술을 선보였다.
이번 행사는 원도심 전체를 축제 공간으로 활용해 관람객의 도심 유입과 체류를 유도했다는 점에서 주목된다. 방문객의 음식점과 상가 이용으로 이어지면서 지역경제에도 활력을 불어넣는 계기가 됐다.
진도군 관계자는 "진도의 흥과 멋을 군민과 관광객이 함께 나눈 뜻깊은 행사였다"며 "민속문화예술 자원을 활용해 지역경제에도 실질적으로 기여하는 축제로 발전시키겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com