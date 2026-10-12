강진만 갈대축제 24일 개막…9일간 가을 향연

AI 핵심 요약beta
- 강진군이 24일부터 11월 1일까지 강진만 갈대축제를 연다.
- 공연·전시·체험 등 70여 개 프로그램을 마련했다.
- 갈대숲 탐방과 친환경 체험으로 가을 추억을 선사한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 황금빛 갈대와 석양이 어우러지는 강진만에서 공연과 생태체험을 결합한 가을 축제를 연다.
강진군은 제11회 강진만 춤추는 갈대축제를 오는 24일부터 11월 1일까지 9일간 강진만생태공원 일원에서 개최한다고 12일 밝혔다.
올해 축제는 공연과 전시·체험 등 70여 개 프로그램으로 구성했다. 자연경관을 감상하는 데 그치지 않고 생태탐방과 가족 놀이·친환경 체험을 함께 즐길 수 있도록 운영한다.
개막일인 24일에는 지역 예술단체 공연과 개막 퍼포먼스에 이어 가수 김용빈의 축하공연이 펼쳐진다. 25일에는 풍물패 공연과 창작 뮤지컬 '조만간 프로젝트' 등을 선보이는 강진 갈대음악 콘서트와 김제동의 힐링토크콘서트가 열린다. 송가인도 무대에 올라 축제 열기를 더한다.
축제 마지막 날인 11월 1일에는 노래 경연 프로그램 '갈대숲 스타탄생' 본선과 가수 이현의 공연이 예정돼 있다. 31일에는 어린이를 위한 '로보카폴리 싱어롱쇼'도 진행한다.
자연을 체험하는 프로그램도 마련된다. 생태해설사와 갈대숲을 걷는 생태탐험대를 비롯해 갈대숲을 바라보며 휴식을 즐기는 '갈대바라기'와 주요 지점을 돌며 풍경을 완성하는 스탬프투어 등이 운영된다.
어린이 키즈존과 스포츠 체험 공간에서는 만들기와 놀이를 즐길 수 있다. 인공지능(AI)으로 가족 이야기를 노래로 만드는 프로그램도 선보인다. 쓰레기를 수거해 기념품으로 교환하는 '쓰레기 환전소'와 재활용품을 활용한 친환경 체험은 생태축제의 의미를 더한다.
향토음식관과 농특산물 직거래장터·강진노을장·청자 판매 및 경매·야생차 시음회도 운영한다. 국화 전시와 휴식 공간을 마련해 관람객에게 볼거리와 여유를 제공한다.
강진원 군수는 "강진만의 갈대와 습지·철새 등 생태자원을 바탕으로 온 가족이 즐기고 쉬어갈 수 있는 프로그램을 준비했다"며 "가족과 친구·연인들이 자연 속에서 특별한 가을 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com