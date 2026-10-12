HD현대삼호, 지역대학에 6000만 원 기탁

AI 핵심 요약beta
- HD현대삼호가 12일 지역대학 발전기금 6000만원을 기탁했다.
- 국립목포해양대에 3000만원을 전달하고 목포대에도 같은 규모를 낼 계획이다.
- 산학협력 확대와 조선 인재 양성에 속도를 내겠다고 했다.
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[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = HD현대삼호는 지역 대학과의 산학협력 강화와 조선산업을 이끌 인재 육성을 위해 발전기금 6000만 원을 기탁한다고 12일 밝혔다.
HD현대삼호는 국립목포해양대학교에 발전기금 3000만 원을 전달했으며 국립목포대학교에도 같은 규모의 기금을 출연할 계획이다.
앞서 HD현대삼호는 최근 국립목포해양대 대학본부에서 김환규 생산본부장(부사장)과 최부홍 총장 등 대학 관계자들이 참석한 가운데 발전기금 기탁식을 열었다.
이번 기탁은 지역 대학의 교육 여건을 개선하고 우수 인재를 양성하는 한편 기업과 대학 간 협력 기반을 확대하기 위해 마련됐다. 양측은 그동안 지역 인재 육성과 첨단기술 개발 등 다양한 분야에서 산학협력 관계를 이어왔다.
HD현대삼호는 목포해양대와 목포대에 대한 지원을 통해 지역 대학과의 협력 범위를 넓히고 현장 중심의 인재 양성과 기술 교류를 강화할 방침이다.
최부홍 총장은 "지역 대표 기업인 HD현대삼호의 지속적인 관심과 지원에 감사드린다"며 "발전기금을 교육 여건 개선과 인재 양성에 소중히 활용해 기업과 대학이 함께 성장하는 산학협력 모델을 만들겠다"고 전했다.
김환규 부사장은 "조선산업 경쟁력 강화를 위해서는 현장에 필요한 인재를 지속적으로 확보하고 육성하는 것이 중요하다"며 "지역 대학과 협력해 미래 인재 양성과 기술 교류를 확대하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com