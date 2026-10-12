나주영산강축제 54만명 방문…흥행 신기록

AI 핵심 요약beta
- 나주시는 12일 영산강축제 방문객 54만명을 기록했다고 밝혔다.
- 가을꽃과 역사문화 공연이 흥행을 이끌었다.
- 지역경제 연계와 친환경 운영도 호응을 얻었다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 가을꽃과 역사문화 콘텐츠를 앞세워 영산강축제 방문객 54만명을 끌어모으며 역대급 흥행 성적을 거뒀다.
나주시는 지난 7일부터 11일까지 영산강정원 일원에서 열린 '2026 나주영산강축제'에 5일간 54만명이 방문했다고 12일 밝혔다. 지난해 방문객 52만명을 넘어선 수치다.
'Hello 나주 Festival, 다시 뜨겁게'를 주제로 열린 올해 축제는 나주의 역사와 문화를 공연으로 재해석하고 가족 체험과 대형 문화공연을 결합해 차별화를 꾀했다. 개막일인 7일에는 평일에도 9만명이 찾았으며 수도권과 경상권·제주 등 전국 각지에서 관광객이 몰렸다.
흥행의 중심에는 나주만의 역사문화 콘텐츠가 자리했다. 장화왕후와 태조 왕건의 이야기를 담은 창작뮤지컬 '왕후, 장화'와 영산강 설화를 재구성한 '아랑사 아비사: 앙암바위의 전설', 시민 참여형 '천년나주목사 부임행차' 등이 관람객의 호응을 얻었다. 나주학생독립운동의 발단이 된 나주역 댕기머리 사건을 재해석한 창작무용극도 지역 정체성을 부각했다.
꽃정원 규모도 지난해 약 7만평에
서 올해 12만평으로 확대했다. 코스모스와 댑싸리·해바라기·백일홍 등이 영산강 수변을 물들였고 야간 공연과 경관을 연계해 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 축제 공간을 조성했다.
뮤지컬과 트로트·힙합·클래식 등 장르를 아우른 공연도 이어졌다. 어린이 직업체험과 보드게임·민화 그리기 등 가족 프로그램에 더해 폐막일 블랙이글스 에어쇼까지 마련해 세대별 관람객을 끌어들였다.
지역경제와 친환경 운영을 연계한 시도도 눈길을 끌었다. 지역 점포 소비를 유도하는 '꽝 없는 행운소비 즉석복권 이벤트'는 매일 조기 마감될 정도로 참여가 이어졌다. 먹거리 부스에는 다회용기와 회수·세척 시스템을 도입해 일회용품 사용을 줄였다.
윤병태 나주시장은 "축제를 준비한 공직자와 경찰·소방·유관기관·자원봉사자들의 헌신 덕분에 큰 사고 없이 마무리할 수 있었다"며 "영산강정원을 사계절 사람들이 찾고 머물고 싶은 공간으로 가꾸고 대한민국을 대표하는 국가정원으로 성장시키겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com