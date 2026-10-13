[오늘날씨] 전국 흐리고 비…오후부터 그쳐

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 13일 전국에 비가 내리다 낮부터 대부분 그치겠다
- 경남권은 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다
- 아침 15~21도, 낮 19~25도이며 미세먼지는 좋음~보통이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 13일은 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에서 비가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에서 비가 내리다 낮에 대부분 그칠 전망이다. 경남권은 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.
소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40mm, 서해5도 5~30mm, 강원도 5~40mm, 대전·세종·충남, 충북 5~30mm, 광주·전남 5~50mm, 전북 5~30mm, 부산·울산·경남 5~40mm, 대구·경북, 울릉도·독도 5~30mm, 제주도 산지·남부 중산간 20~70mm, 제주도(산지·남부중산간 제외) 5~40mm이다.
아침 최저기온은 15~21도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 17도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 19~25도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 22도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 24도 ▲제주 25도다.
바다 물결은 동해·서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com