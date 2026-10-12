[내일날씨] 전국 곳곳 비…오후 대부분 그치고 '쌀쌀'

AI 핵심 요약beta
- 13일 전국 곳곳에 비가 내리겠다.
- 비는 낮에 그치고 경남은 늦은 오후까지 이어지겠다.
- 비 그친 뒤 기온이 낮아져 다소 쌀쌀하겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 13일은 전국 곳곳에 비가 내리겠다. 비가 그친 뒤에는 기온이 낮아져 다소 쌀쌀하겠다.
12일 기상청에 따르면 오는 13일 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다. 비는 낮에 대부분 그치겠으나 경남권은 늦은 오후까지 이어지는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 서해5도·충청권·전북·대구·경북 5~30mm, 수도권·강원도·부산·울산·경남·제주도(산지·남부중산간 제외) 5~40mm, 광주·전남 5~50mm, 제주도산지·남부중산간 20~70mm다.
아침 최저기온은 15~21도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 17~22도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 22도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 24도 ▲제주 25도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com