이장섭 청주시장 "내년 예산, 지역경제 활성화에 집중"

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지역업체 참여 확대·청원생명축제 중장기 계획도 지시

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 내년도 예산 편성 과정에서 지역업체 참여 확대와 재정사업 발굴을 주문했다.

이 시장은 12일 온라인으로 생중계된 '모두의 주간 브리핑' 회의에서 "지역 경제인들이 여전히 어려움을 호소하고 있다"며 내년도 예산을 지역경제 활성화에 중점을 두고 편성할 것을 당부했다.

이장섭 청주시장. [사진=청주시] 2026.10.12 baek3413@newspim.com

그는 사업 발주 시기를 앞당기고 발주 물량을 확대하는 방안을 검토하도록 했다. 대규모 건설사업에 외부기업이 참여하더라도 지역업체와의 연계가 부족하다는 현장 의견을 언급하며 관련 제도와 지원 방안 마련도 강조했다.

지난 11일 폐막한 청원생명축제에 대해서는 중장기 발전계획 수립을 지시했다. 올해 축제 방문객은 63만명으로 집계됐다.

이 시장은 농산물 판매 성과 등을 언급하며 축제 경쟁력 강화를 주문하는 한편 행사장에 상설시설을 조성해 평상시에도 시민들이 이용할 수 있는 공원으로 활용하는 방안을 검토하도록 했다.

우암동 노후주거지 정비사업과 관련해서는 개별 사업 중심의 정비에서 벗어나 지역 특성을 반영한 종합계획 수립을 강조했다. 소규모 정비사업을 연계하고 주민 의견을 반영해 주거환경 개선을 단계적으로 추진하라는 것이다.

운리단길 활성화 방안도 논의됐다. 이 시장은 "청주고인쇄박물관을 중심으로 관련 부서 간 협업을 통해 박물관과 주변 상권을 연계하는 방안을 검토하라"고 말했다.

baek3413@newspim.com