의정부문화관광재단, 제8회 블랙뮤직페스티벌 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부문화관광재단이 16일부터 BMF를 연다
- 블랙뮤직 중심 공연과 체험존을 강화했다
- 의정부예술의전당서 이틀간 시민 참여형 축제를 연다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부문화관광재단은 오는 16일부터 17일까지 이틀간 의정부예술의전당 야외무대에서 '2026 제8회 블랙뮤직페스티벌(BMF)'을 개최한다고 12일 밝혔다.
재단에 따르면 올해 축제는 '블랙 세상의 빛을 담다'를 슬로건으로 블랙뮤직을 중심으로 한 수준 높은 공연과 시민 참여형 프로그램을 선보인다. 메인 공연은 오후 7시부터 진행된다.
블랙뮤직페스티벌은 미군부대가 주둔했던 의정부의 지역적 배경과 문화적 특성을 바탕으로 시작됐다. 아이돌 음악 중심의 K-POP 축제와 차별화해 힙합, 소울, R&B, 재즈 등 다양한 장르를 아우르는 음악축제로 자리매김했다.
지난해에는 주한미군 반환공여지인 캠프 레드클라우드(CRC)에서 열렸지만 올해는 CRC 환경정화 작업에 따라 관객 접근성과 편의성을 고려해 의정부예술의전당으로 장소를 옮겼다.
첫날인 16일에는 자이언티를 비롯해 나우아임영, 기리보이, 소코도모, DJ 발로가 무대에 오른다. 17일에는 그레이를 필두로 김승민, 노윤하, 의정부를 대표하는 비보이 크루 퓨전엠씨, 판다곰 등이 공연을 펼친다.
공연과 디제잉, 비보이 퍼포먼스가 어우러진 무대를 통해 세대와 장르의 경계를 넘어 누구나 즐길 수 있는 축제를 선보일 예정이다. 특히 올해는 무대와 관객 사이의 거리를 좁히는 방식으로 무대를 구성해 현장 몰입도를 높인다.
공연 중심 축제에서 벗어나 관객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 강화한다. 행사장에는 메인 공연 공간인 'BMF STAGE'를 비롯해 'BMF VIBE ZONE'과 'BMF CHILL STREET'이 마련된다.
'BMF VIBE ZONE'에서는 포토 부스, 타투 스티커, 그래피티 체험, 컬러링 포토존 등을 운영한다. 'BMF CHILL STREET'에는 푸드존과 마켓, 휴게공간을 조성해 의정부예술의전당 일대를 축제 공간으로 꾸민다.
관객 참여를 유도하기 위한 드레스코드로 '블랙&밀리터리룩'도 제시했다. 행사 당일에는 'BMF 베스트 드레서' 이벤트를 진행하며 선정된 참가자는 소정의 상품을 받고 메인무대 LED 전광판을 통해 소개된다.
또한 오는 17일 오후 5시에는 본 공연에 앞서 지역 청소년을 위한 'UJB 루키 스테이지'가 열린다. 의정부 지역 청소년 동아리들이 직접 무대에 올라 공연을 선보이며 축제의 주인공으로 참여한다.
외국인 관광객을 대상으로 한 1박 2일 체류형 프로그램도 운영하며 의정부 로컬투어 프로그램 '하루여행'과 블랙뮤직페스티벌을 연계해 축제 관람과 지역 관광을 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 이번 프로그램에는 총 15개국 20여명의 외국인 참여자를 모집할 예정이며 재단은 축제와 지역 관광을 결합해 방문객의 의정부 체류시간을 늘리고 지역 관광자원과 문화를 알린다는 계획이다.
유희성 의정부문화관광재단 대표이사는 "2026 블랙뮤직페스티벌(BMF)은 차별화된 프로그램과 완성도 높은 무대를 통해 단순히 음악을 감상하는 것을 넘어 관객들이 직접 참여하고 아티스트와 호흡하며 함께 축제를 만들어가는 문화예술의 장이 될 수 있도록 마련했다"며 "의정부만의 문화적 정체성을 담은 블랙뮤직페스티벌(BMF)이 의정부를 대표하는 축제를 넘어 세계로 뻗어나가는 글로벌 음악 축제로 성장해 나가길 기대한다"고 밝혔다.
'2026 제8회 블랙뮤직페스티벌(BMF)'과 관련된 라인업과 세부 프로그램 일정은 의정부문화관광재단 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com