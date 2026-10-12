최훈식 장수군수, 대한노인회 '간담회'…복지정책 방향 공유

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 12일 대한노인회와 소통 간담회를 열었다.
- 군은 어르신 복지정책 방향과 현안 의견을 나눴다.
- 현장 목소리를 반영해 맞춤형 지원책을 마련한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 지역 어르신들의 복지 향상과 노인회 운영 활성화를 위해 대한노인회 장수군지회 임원들과 소통을 강화하고 현장 중심의 복지정책 마련에 나섰다고 12일 밝혔다.
군은 이날 군청 2층 회의실에서 최훈식 장수군수와 허기태 대한노인회 장수군지회장, 읍·면 분회장 등 임원진 25명이 참석한 가운데 소통 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 민선9기 어르신 복지정책의 방향을 공유하고 현장에서 어르신들을 위해 활동하는 노인회 관계자들의 의견을 군정에 반영하기 위해 마련됐다. 참석자들은 주요 군정 현안과 노인복지 정책 전반에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.
최 군수는 민선9기 주요 군정 운영 방향을 설명하고 의료·요양 통합돌봄 체계의 본격적인 추진 등 어르신들이 일상에서 체감할 수 있는 현장 중심형 복지 공약을 제시했다.
특히 노인대학 운영과 노인의 날 행사, 읍·면 분회 운영 등 주요 활동 과정에서 겪는 애로사항을 청취하고 개선 방안을 함께 모색했다.
군은 이번 간담회에서 제시된 의견을 바탕으로 어르신들의 복지 수요를 세심하게 살피고 대한노인회와 지속적으로 소통하며 지역 여건에 맞는 지원 방안을 마련할 계획이다.
허기태 대한노인회 장수군지회장은 "어르신들의 목소리에 귀 기울이고 노인복지 증진을 위해 소통의 자리를 마련해 준 장수군에 감사드린다"며 "주요 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 협력하고 군과 긴밀히 소통해 지역사회와 노인복지 발전에 힘을 모으겠다"고 말했다.
최훈식 군수는 "대한노인회 장수군지회 임원과 읍·면 분회장들의 헌신이 어르신들의 권익 증진과 복지 향상에 큰 힘이 되고 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 어르신들의 삶의 질을 높일 수 있는 실효성 있는 노인 정책을 지속적으로 발굴해 추진하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com