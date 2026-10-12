순창 '경천·두물머리공원' 가을꽃 만개…코스모스·해바라기 장관

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 12일 경천 산책로와 두물머리공원 가을꽃 만개를 알렸다.
- 두물머리공원은 버들마편초·해바라기, 경천은 코스모스·백일홍이 절정이다.
- 군은 산책로 정비를 강화해 꽃길 나들이 편의를 높이기로 했다.
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경천 수변 따라 코스모스·백일홍 꽃길 조성…가을 나들이 '명소'
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군 도심 인근 경천 산책로와 두물머리공원이 형형색색의 가을꽃으로 물들며 주민과 방문객들에게 계절의 정취를 선사하고 있다고12일 밝혔다.
순창군에 따르면 최근 선선한 가을 날씨 속에 순창읍 남계리 두물머리공원과 경천 산책로 일대에서 코스모스와 백일홍, 해바라기, 버들마편초 등이 잇따라 만개해 절정을 이루고 있다.
두물머리공원에서는 넓게 펼쳐진 보랏빛 버들마편초와 노란 해바라기가 어우러져 화사한 풍경을 연출하고 있다. 공원 곳곳에 가을꽃이 피어나면서 산책을 즐기거나 추억을 사진으로 남기려는 방문객들의 발길이 이어지고 있다.
경천 산책로 역시 코스모스와 붉은 백일홍이 길을 따라 피어나며 가을 분위기를 더하고 있다. 특히 경천의 수변 풍경과 꽃길이 조화를 이루면서 가볍게 걷거나 여유로운 시간을 보내기 좋은 장소로 주목받고 있다.
두 곳은 순창 도심과 가까워 접근성이 좋고 별도의 입장료 없이 이용할 수 있다. 멀리 이동하지 않고도 가족과 연인, 친구들이 함께 산책하며 가을꽃을 감상할 수 있어 일상 속 나들이 장소로도 적합하다.
군은 가을꽃이 절정을 맞은 만큼 방문객들이 쾌적하게 꽃길을 즐길 수 있도록 산책로와 주변 환경을 지속적으로 정비하고 편의시설 관리에도 힘쓸 계획이다.
최영일 순창군수는 "경천 산책로와 두물머리공원에 형형색색의 가을꽃이 만개하면서 순창의 가을 풍경이 한층 아름다워졌다"며 "가족과 연인, 친구들과 함께 순창을 찾아 꽃길을 걸으며 깊어가는 가을의 정취를 마음껏 즐기길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com