이원택 전북지사 "특례, 숫자보다 도민 소득·일자리 변화가 중요"

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사가 12일 특별법 특례 실행력 강화를 주문했다
- 전북도는 특례 연계 97건 사업을 추진하며 성과를 점검했다
- 도는 일자리·소득 확대 위한 후속 대응과 신규사업을 서둘렀다
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새만금고용특구 43개 기업 입주·237명 취업…동물의약품 특구 1273억원 '협약'
[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북지사가 전북특별법 특례의 실질적인 성과를 높이고 도민의 소득과 일자리 확대로 연결하기 위한 실행력 강화에 나섰다고 12일 밝혔다.
이 지사는 이날 간부회의를 열고 전북특별법 특례별 추진 상황과 주요 성과를 점검했다. 오는 22일 시행되는 2차 개정법률에 따른 후속 대응 방안도 논의했다.
이 지사는 "특례 수 같은 단순 통계보다 도민의 소득 증대와 일자리 창출 등 실제 변화를 이끌어내는 데 집중해야 할 시기"라며 "현장에서 제도가 얼마나 실효 있게 작동하는지 꼼꼼히 살피고 실행계획을 고도화해 달라"고 주문했다.
도는 현재 특례와 연계한 사업화 과제 97건을 추진하고 있다. 이 가운데 63건은 시행 단계에 들어섰으며, 2차 개정법률에 포함된 22건을 비롯한 34건은 시행을 준비 중이다.
민선9기 출범 이후에는 도민 생활과 밀접한 과제를 중심으로 추진력을 높이고 있다.
일자리 분야에서는 새만금고용특구에 43개 기업이 입주했으며, 구직자 685명을 발굴해 237명의 취업을 지원했다.
문화산업진흥지구는 연내 지정을 앞두고 200억원 규모의 펀드 조성이 확정됐고, 공모에 선정된 글로벌창업이민센터도 운영을 시작했다.
소득 분야에서는 야간관광진흥도시인 부안 격포의 방문객이 전년보다 10% 증가했다. 농생명산업지구에서는 식품·바이오 등 특화산업을 육성하고 있으며, 남원과 익산의 농업진흥지역 해제를 위한 협의도 진행 중이다.
한우 개량 성과 분석에서는 마리당 102만원의 추가 소득 효과가 확인됐다.
신산업 분야에서는 전북핀테크지원센터가 문을 열어 7개 기업을 지원하고 있다. 바이오 분야에서는 듀켐바이오 등 93개사를 유치했다.
전국 최초 동물의약품 규제자유특구로 지정된 익산·정읍에서는 11개 기업과 1273억원 규모의 투자협약을 체결했다.
건강·안전 분야에서는 보조율을 높인 재생에너지 주택지원사업이 487개소에서 진행되고 있다. 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 대상은 12세 남아까지 확대돼 3386명이 접종했다.
C형간염 항체 검사 지원을 통해 환자 104명을 조기에 발견해 치료로 연계했다.
이 지사는 2차 개정법률 시행에 대비해 소관 부처와의 협의를 조속히 마무리하고 자치법규 정비와 세부계획 수립을 주문했다. 시행일에 맞춰 더 많은 특례가 실제 사업으로 이어질 수 있도록 미진한 부분을 점검해야 한다는 취지다.
이 지사는 "특별법에 반영된 국가의 행·재정적 지원 인정 특례를 활용하려면 국가예산 사업을 적극적으로 발굴하고 대응해야 한다"며, "개별 특례 실행을 넘어 대규모 신규 사업을 선제적으로 기획해 미래 성장동력으로 키워야 한다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com