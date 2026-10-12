조지훈 전주시장 "시민이 주인 되는 특별한 전주 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장, 12일 취임 100일 비전을 밝혔다
- 시민청 신설과 AI-J밸리로 성장 기반을 다지기로 했다
- 돌봄·문화산업 강화해 아시아 5대 도시를 목표했다
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시민청 신설·재정혁신특위 가동 성과…피지컬 AI-J밸리 등 미래 성장 기반 구축
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장이 12일 민선9기 취임 100일을 맞아 시민 중심 행정과 인공지능(AI) 첨단산업 육성, 촘촘한 돌봄·복지, 문화산업 활성화를 통해 전주의 미래 성장 기반을 다지겠다는 구상을 밝혔다.
조 시장은 이날 기자회견을 열고 '우리가 특별해지는 도시, 전주'를 비전으로 지난 100일간의 주요 성과와 향후 시정 운영 방향을 발표했다.
조 시장은 "지난 100일은 멈춰 있던 전주의 잠재력을 깨우고 시민이 주인이 되는 도시로 체질을 바꾸기 위해 숨 가쁘게 달려온 시간이었다"며 "남은 4년 동안 시민이 주인이 되는 도시, AI가 새로운 성장동력이 되는 도시, 시민 모두의 돌봄을 책임지는 도시, 문화가 산업이 되는 도시를 만들겠다"고 말했다.
시는 앞으로 시민 중심 행정, AI 첨단산업, 돌봄·복지, 문화산업을 4대 핵심 전략으로 삼아 주요 정책을 본격 추진할 계획이다.
우선 시민 소통을 강화하기 위해 시민청을 신설하고 시민 참여 기반을 확대한다. 재정 위기 극복을 위해 재정 건전화에도 속도를 내기로 했다.
미래 성장동력 확보를 위해서는 99만㎡(30만 평) 이상의 부지에 연구·기업·교육·주거 기능을 집적한 '피지컬 AI-J밸리' 조성을 본격화한다.
AI 기반 전략산업 펀드 조성과 국민연금공단(NPS)을 중심으로 한 글로벌 금융도시 생태계 구축을 통해 AI특별도시로 도약한다는 구상이다.
제3금융중심지 지정 추진과 함께 연령별·계층별 노동자 권익 보호, 소상공인과 지역상권의 자생력 강화, 안전한 선순환 푸드시스템 구축에도 힘을 쏟을 방침이다.
돌봄·복지 분야에서는 '전주 아이꿈 수당' 도입과 공공형 산후조리원 설립·위탁을 통해 출산과 양육 부담을 줄인다.
청년 주거 지원과 스마트 안심 돌봄 365 사업을 추진하고 1인 가구 통합지원센터 설립, 안심 동행 서비스, 반다비 체육센터와 장애인회관 건립 등을 통해 포용적 복지체계를 강화할 계획이다.
문화·관광 분야에서는 동학농민혁명 정신 확산과 전주화약 공원 조성을 통해 시민혁명도시의 정체성을 강화하고 원도심 활성화를 위한 '충경로 RE 프로젝트'를 추진한다.
종합경기장 MICE 복합단지 조성을 비롯해 2027 세계청년대회(WYD) 지원과 세계문화정상회의(UCLG) 성공 개최, '전주 메이드' 영화 제작 지원, 백반·가맥·막걸리 미식산업화, K-풍류 야간관광 등을 연계해 아시아 5대 문화산업 도시로 도약한다는 목표다.
조 시장은 취임 이후 지난 100일 동안 시민 중심 행정과 재정혁신을 위한 제도 개선에도 주력했다. 시청사 출입구를 개방하고 민원인 전용 주차장을 2배 이상 확대했으며 쌍방향 소통 플랫폼 구축과 간부회의·출연기관장 회의 생중계를 도입해 시민과의 소통 기반을 넓혔다.
취임 후 첫 결재로 전주시 재정혁신특별위원회를 출범시키고 재정운용 원칙을 재정비하는 등 건전 재정 확립을 위한 조치도 추진했다. 아울러 '보완요구 1회 원칙'을 적용한 원스텝 건축인허가제 도입을 서두르고 현업 부서의 계약 권한을 확대하는 등 행정 절차와 일하는 방식의 개선에도 나섰다.
조 시장은 "취임 100일은 완성이 아니라 시민을 귀하게 여기고 전주를 특별하게 만들기 위한 청사진을 구체화한 시간"이라며 "말보다 확실한 성과로 증명하고 전주만의 역사와 시민의 저력, 정부와 함께 뛰는 협력체계를 바탕으로 대한민국에서 가장 역동적이고 대체 불가한 성장의 중심 전주를 만들겠다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com