익산서 16~17일 'NS 푸드페스타' 개최…전국 요리경연 120팀 열전

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 16일부터 이틀간 NS 푸드페스타 2026 익산을 연다.
- 전국 요리경연과 안유성 셰프 쿠킹쇼 등 즐길거리를 마련했다.
- 지역 식품·관광 홍보와 셔틀·다회용기 운영도 병행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 특산물 체험·대물림 맛집 전시·청년창업 페스타…셔틀버스·다회용기
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 전국 요리경연대회와 스타 셰프의 쿠킹쇼, 가족 체험 프로그램을 결합한 식품문화축제를 열고 미식도시의 매력을 알린다.
익산시는 오는 16~17일 이틀간 제4일반산업단지 내 하림 퍼스트키친에서 NS홈쇼핑과 공동으로 'NS 푸드페스타 2026 익산'을 개최한다고 12일 밝혔다.
'맛을 잇고, 산업을 잇고, 지역을 잇다'를 주제로 열리는 이번 축제는 식품과 문화, 관광을 연계한 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.
축제의 핵심인 전국 요리경연대회에는 사전 서류심사를 통과한 120팀이 참가해 총상금 9700만원을 놓고 실력을 겨룬다.
16일 일반부 60팀이 밀키트 형태의 요리를 선보이며, 식품의약품안전처가 주관하는 '삼삼한 요리경연대회'에도 10팀이 참가해 나트륨과 당을 줄인 요리를 선보인다. 17일에는 가족부 60팀이 도시락 요리로 경연을 펼친다.
유명 인사가 참여하는 특별 프로그램도 마련된다. 16일 오전 11시 야외 메인무대에서는 초밥 명장으로 알려진 안유성 셰프가 지역 농산물을 활용한 쿠킹쇼와 특강을 진행하고 관람객과 사진 촬영 시간도 갖는다.
17일 강사 서경석이 익산의 음식을 주제로 토크쇼와 사인회를 열어 음식에 담긴 시대적·문화적 이야기를 들려준다.
관람객이 직접 만들고 맛보는 체험 행사도 풍성하다. 익산시 제1호 김치 명인 신승주와 함께하는 '닭가슴살 오이소박이 김치 만들기'를 비롯해 시민과 가족이 참여하는 쿠킹클래스가 공유주방에서 총 3회 진행된다.
야외광장에서는 마룡쿠키 꾸미기, 고구마 쫀득쿠키 만들기, 미륵사지석탑 주먹밥 만들기 등 지역 특색을 살린 음식 체험이 상설 운영된다. 원광대학교 앵커사업단이 마련한 대학생 개발 디저트 시식 코너도 선보인다.
익산의 음식문화를 소개하는 '대물림 맛집' 홍보·전시·체험 공간도 운영된다. 갤러리와 복고풍 사진 촬영 공간, 추억의 뽑기 등을 통해 지역의 음식문화와 추억을 공유한다.
탑마루 등 지역 농특산물 홍보·판매 부스와 구직자 및 구인기업을 연결하는 '익산대전환, 청년창업 페스타 2026'도 함께 열린다.
행사장 주변 교통 대책과 친환경 운영도 추진한다. 행사장 인근 도로를 일방통행으로 운영하고 서부권과 남부권 주요 거점을 순환하는 셔틀버스를 운행한다.
익산석제품전시홍보관 임시주차장과 행사장을 연결하는 셔틀버스도 마련해 교통 혼잡을 줄일 계획이다. 행사장에는 다회용기를 도입해 일회용품 사용도 줄인다.
lbs0964@newspim.com