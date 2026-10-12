삼성·LG 등 500개 기업 집결…'한국전자전' 13일 개막

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28개국 500여개사 참가…AI·로봇·모빌리티 기술 전시

美 CES 주최 CTA와 공동 행사…엔비디아 등 기조연설

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자와 LG전자 등 국내외 500여개 기업이 참여하는 국내 최대 전자·IT 전시회 'KES 2026(제57회 한국전자전)'이 13일 개막한다. 인공지능(AI)과 로봇, 자율주행 등 첨단 기술이 실제 산업 현장과 일상에 적용되는 모습을 한자리에서 선보인다.

12일 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)는 2026 한국전자전이 13∼16일 서울 강남구 코엑스에서 열린다고 밝혔다. 올해는 'AI in Motion(기술을 넘어 현실로, 상상을 넘어 움직임으로)'을 주제로 28개국 500여개 기업이 참가한다.

KES2026 쇼가이드. [사진=한국전자정보통신산업진흥회]

전시는 AI 전환(AX), 로보틱스, 모빌리티, 디지털헬스·라이프, 확장현실(XR)·공간컴퓨팅, 전자부품·소재 등 6개 분야로 구성된다. 삼성전자와 LG전자는 AI 기반 가전과 스마트홈 솔루션을 선보이며, LG이노텍은 미래차·자율주행 관련 첨단 센서 기술을 소개한다. 대덕전자 등 부품 기업들도 AI와 모빌리티 산업을 뒷받침하는 핵심 기술을 공개한다.

특히 올해는 세계 최대 IT·가전 전시회 CES를 주최하는 미국 소비자기술협회(CTA)와 'CES Asia Unveiled Seoul'을 공동 개최한다. 킨지 파브리치오 CTA 회장 겸 최고경영자(CEO)가 방한해 개막 행사와 비즈니스 네트워킹 등에 참석한다. 이를 통해 국내 혁신기업과 글로벌 기술기업 간 협력 기회를 넓힌다는 구상이다.

개막일 오후 진행되는 기조연설에는 엔비디아코리아와 망고부스트, HD한국조선해양 등이 참여한다. CTA의 CES 2027 기술·산업 전망을 시작으로 AI 인프라와 제조업 등 산업별 AI 적용 사례를 소개할 예정이다.

전시 기간 기업 간 실질적인 사업 협력을 위한 프로그램도 운영된다. 'KES Match'를 통해 참가기업과 국내외 바이어, 투자사 등을 연결하고 수출·구매·투자 및 기술이전 상담을 지원한다. 올해 혁신상에는 국내외 35개 기업의 제품과 기술 42점이 선정됐다.

KEA는 창립 50주년을 맞아 반도체·로봇·제조 분야 전시회를 연계하는 통합 플랫폼 'K Connect AI 2026'도 출범한다. 박재영 KEA 부회장은 "KES를 혁신기술과 시장이 만나 비즈니스 기회를 창출하는 글로벌 플랫폼으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com